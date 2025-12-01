Transición energética: la UNSAM reúne especialistas para debatir políticas, tensiones globales y modelos de desarrollo sostenible

La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) será sede del taller internacional “Transición energética, sustentabilidad y desarrollo”, un encuentro que tendrá lugar del 3 al 5 de diciembre en el Campus Miguelete y que reunirá a especialistas de Argentina, Alemania y Cuba. Organizado por la Escuela IDAES junto con la Universidad de Kassel, la Universidad de La Habana y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), el taller se propone abrir un espacio de reflexión colectiva en un contexto global marcado por tensiones crecientes en la transición socioecológica, donde la disponibilidad de energías limpias y materias primas sostenibles se vuelve un factor decisivo para los modelos de desarrollo.

La agenda contempla debates entre investigadores, periodistas, representantes del sector productivo, organismos financieros, sindicatos y organizaciones sociales y ambientales, con el objetivo de analizar las múltiples capas que atraviesan la transición energética. Los temas no se limitan a los avances tecnológicos o a los planes de descarbonización: también buscan indagar en cómo se comunican los procesos de cambio, qué disputas geopolíticas emergen a partir de las nuevas cadenas de valor y de qué manera las desigualdades estructurales condicionan la adopción de políticas sostenibles. En este punto, el taller incorpora perspectivas feministas, enfoques territoriales y análisis sobre justicia socioambiental, elementos que permiten ampliar la mirada sobre los impactos y las oportunidades que trae consigo la transición verde.

El encuentro se inscribe dentro del programa de cooperación internacional “La energía verde y las materias primas sostenibles en el enfoque de una cooperación Norte Sur-Sur”, que promueve la investigación conjunta entre universidades, la movilidad académica y la producción de conocimiento orientada a responder a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El programa trabaja especialmente sobre la integración de los debates energéticos en las ciencias sociales, la formación de jóvenes investigadores y la transferencia de herramientas analíticas hacia ámbitos de decisión pública y privada. Esta perspectiva resulta clave en un escenario donde los países del Sur global enfrentan desafíos particulares, desde la extracción de minerales críticos hasta la dependencia tecnológica y financiera.

En paralelo al inicio de las actividades, se presentará “Factor IDAES – Experimentación en Ciencias Sociales”, una propuesta que reflexiona sobre los lenguajes, plataformas y formatos que hoy intervienen en la construcción del diálogo socioambiental. Esta iniciativa incluye una exposición permanente con la muestra “La sociedad en imágenes. Que no te dibujen la realidad”, exhibición de sociogramas, trabajos audiovisuales y materiales gráficos que buscan mostrar cómo las ciencias sociales pueden adoptar soportes alternativos para narrar problemáticas complejas. El cruce entre datos, visualidades y performatividad aparece así como un camino posible para acercar debates especializados a públicos más amplios.

Las actividades se desarrollarán en el Auditorio Tanque del Campus Miguelete (Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín). La participación es gratuita, con inscripción previa mediante formulario, y para los estudiantes de la Escuela IDAES el taller acreditará horas de investigación dentro del Bloque de Formación por Créditos. Con esta propuesta, la UNSAM refuerza su rol como espacio de articulación entre conocimiento académico, actores territoriales y agendas internacionales, en un momento donde la discusión sobre energía, desarrollo y sustentabilidad ya no puede pensarse en compartimentos estancos sino como parte de un proceso global que redefine prioridades, conflictos y horizontes posibles.