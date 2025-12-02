Qué días hay 20% de descuento en comercios de barrio con Cuenta DNI: cómo ahorrar $16.000 en diciembre 2025

El 20% de descuento en comercios de barrio permite alcanzar hasta $16.000 de reintegro en diciembre

Las promociones de Cuenta DNI vuelven a posicionarse como una herramienta clave para aprovechar descuentos en múltiples rubros durante diciembre 2025. La combinación de beneficios semanales y reintegros elevados permite alcanzar un ahorro significativo a lo largo del mes, especialmente en gastos cotidianos y compras esenciales.

Beneficio del 20% en comercios de barrio durante diciembre

El programa de beneficios de Cuenta DNI confirmó que en diciembre 2025 habrá un 20% de descuentos en comercios de barrio adheridos. La promoción estará disponible todos los viernes del mes y contará con un tope de reintegro semanal de $4.000 por persona. El límite máximo se alcanza con compras iguales o superiores a $20.000, lo que permite acumular $16.000 de devolución si se utiliza el beneficio durante los cuatro viernes del período.

Este esquema representa uno de los descuentos más relevantes del mes, ya que se aplica en locales de proximidad y comercios esenciales, favoreciendo el ahorro en productos de consumo frecuente.

Otros descuentos destacados de diciembre con Cuenta DNI

El mes también incluye una amplia agenda de beneficios complementarios que abarcan alimentos, gastronomía, ferias, librerías, farmacias y electrodomésticos. La variedad de propuestas permite planificar compras estratégicas y maximizar los reintegros según el tipo de consumo.

Carnicerías, pollajerías y pescaderías

El tradicional beneficio para estos rubros estará disponible el sábado 20 de diciembre. Incluirá un 35% de descuento con un tope de $7.000 por persona. El monto máximo se obtiene con compras de $20.000 o más. Este reintegro resulta uno de los más altos del mes dentro del segmento de alimentos frescos.

Ferias y Mercados Bonaerenses

Durante todos los días de diciembre se ofrecerá un 40% de descuento en los puestos adheridos, con un tope semanal de $6.000 por persona. Para alcanzar el límite se requieren compras de $15.000 o más. La promoción abarca productos frutihortícolas, alimentos regionales y artículos comercializados en mercados municipales.

Gastronomía

Los usuarios de 13 a 17 años contarán con un beneficio exclusivo: un 30% de reintegro y un tope mensual unificado de $8.000. El monto total se obtiene con consumos por $26.666. El descuento abarca locales gastronómicos adheridos y busca incentivar compras en este segmento juvenil.

Beneficios continuos en librerías, farmacias, universidades y comercios de electrodomésticos

Diciembre también contempla promociones en rubros educativos, sanitarios y de tecnología, que se mantienen activas durante toda la semana o todos los días del mes según el caso.

Librerías

Habrá un 10% de descuento sin tope de reintegro en locales adheridos. La propuesta se mantiene durante todo diciembre y permite reducir gastos vinculados a material de estudio, agenda escolar o libros de lectura.

Las promociones para jóvenes, librerías y farmacias amplían las posibilidades de ahorro en consumos esenciales

Farmacias y perfumerías

Todos los miércoles y jueves del mes se aplicará un 10% de reintegro sin límite de devolución. Esta oferta se extiende a cadenas y comercios pequeños que figuren como adheridos, y representa un beneficio relevante para compras de medicamentos y artículos de cuidado personal.

Universidades

En los bufetes de las instituciones adheridas se ofrecerá un 40% de descuento todos los días del mes, con un tope semanal de $6.000. El máximo se alcanza con consumos por $15.000 o más. La promoción apunta a estudiantes, docentes y personal que utilice los servicios gastronómicos de las universidades.

Casa Silvia

La cadena de electrodomésticos y artículos para el hogar brindará un 20% de ahorro sin tope de reintegro durante todo diciembre. El beneficio se destaca por no tener límite y por aplicarse en un rubro de alto valor promedio por ticket.

El esquema de beneficios de Cuenta DNI ofrece un abanico de descuentos que permiten optimizar gastos esenciales y compras de fin de año. La combinación del 20% en comercios de barrio con las promociones adicionales habilita un ahorro significativo y constante para todo el mes de diciembre 2025.