A pocas semanas del inicio de la temporada de verano, miles de argentinos ya comenzaron a definir sus destinos para las vacaciones 2026, en un contexto donde los precios varían ampliamente según el transporte, la categoría del alojamiento y los servicios incluidos dentro de los paquetes turísticos.

Entre los destinos más consultados se encuentran Córdoba, Uruguay, Mar del Plata y Brasil, con marcadas diferencias de costos entre las opciones nacionales e internacionales.

Cuánto cuesta ir de vacaciones a Córdoba

Villa Carlos Paz, uno de los puntos más elegidos del Valle de Punilla, se consolida como una de las alternativas más accesibles para quienes buscan descanso sin alejarse demasiado. Una semana en un hotel tres estrellas con pileta, en base doble, tiene un costo que oscila entre $ 500.000 y $ 800.000 por persona.

Aunque el reajuste de precios respecto del verano anterior es muy variable, se estima un promedio que ronda entre el 25% y el 30% de incremento, pero con amplios matices, dado que hay establecimientos que admiten que aplicarán un 35% o hasta algo más en sus tarifas y otros que privilegian ofrecer un mayor rango de competencia y están fijando subas del 15% o 20%.

Cuánto cuesta ir de vacaciones a Mar del Plata

La ciudad balnearia por excelencia se mantiene entre los destinos favoritos del turismo nacional. Los paquetes de siete noches con media pensión y traslado en colectivo parten desde $ 690.000 por persona.

Quienes prefieran viajar en avión deben considerar un costo adicional de $ 560.000 por el pasaje ida y vuelta, lo que eleva el gasto total a alrededor de $1,2 millones por persona, incluyendo hospedaje y transporte.

Con playas, espectáculos, gastronomía y una amplia oferta hotelera, Mar del Plata se mantiene como el destino clásico del verano argentino.

Cuánto cuesta ir de vacaciones a Brasil

Entre las opciones internacionales, Brasil continúa siendo uno de los destinos más atractivos para los turistas argentinos. Un paquete de siete noches en Balneario Camboriú con media pensión y traslado en colectivo se ofrece desde $1.130.000 por persona, mientras que un viaje a Río de Janeiro con vuelo y estadía similar alcanza los $1.820.000 por persona.

Cuánto cuesta ir de vacaciones a Uruguay

Una semana combinando Montevideo y La Paloma, con ferry, hotel, posada, comidas y traslado incluido, puede costar alrededor de U$S 1.550 en diciembre o hasta U$S 1.840 en enero, para dos personas. En el país vecino se puede disfrutar de la ciudad, la playa y la tranquilidad, sin sorpresas en el presupuesto.

Costo aproximado para 2 personas:

Ferry: U$S 240 (ida y vuelta)

Hotel Montevideo: U$S 200–240 (2 noches)

Comidas 2 días: U$S 120–130

Con la inflación aún elevada y los precios dolarizados del turismo internacional, los viajeros argentinos comparan costos y buscan alternativas de financiación antes de definir sus vacaciones. Mientras los destinos nacionales ofrecen opciones más económicas y cercanas, el exterior sigue siendo un atractivo fuerte para quienes priorizan la experiencia antes que el gasto.