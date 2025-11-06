Hay destinos a un precio bajo en varios continentes.

Las vacaciones de verano están cerca, pero son muchos los que aún están indecisos sobre los destinos a elegir. Es por ello que distintos sitios elaboran sus rankings de recomendaciones, que mayormente se ordenan por la relación precio-calidad.

Según la plataforma especializada de comparación de vuelos, Skyscanner, hay 10 ciudades que fueron las más elegidas de acuerdo a los comentarios de los usuarios, que dejaron sus recomendaciones y fueron compilados por la revista Time Out.

Para realizar el ranking se destacó a los lugares que tuvieron un descenso de precios interanual, tomando como datos los precios de pasajes de avión ida y vuelta en 2024 en comparación con 2025. Esta baja puede darse por distintas razones, como nuevas rutas aéreas o que la demanda del destino sea baja.

En este sentido, es importante que los turistas estén siempre atentos a las ofertas, dado que los precios fluctúan todo el tiempo y además en algunos países se realizan eventos con descuentos importantes, como el Hot Sale o Cyber Monday en Argentina.

¿Cuáles son los mejores destinos para irse de viaje?

Colonia, Alemania.

Los precios de los valores bajaron un 44% desde el año pasado para esta ciudad. Los turistas las describieron como un lugar que “fusiona la grandeza gótica con una cultura contemporánea vanguardista”, según la publicación de Time Out. Además, se recomienda visitarla en febrero, durante los festejos de Carnaval.

Goa, India.

El segundo destino más recomendado por Skyscanner es Goa, un estado de India. Tiene un descenso de precios del 34% (lo que implica más de un tercio) respecto al año anterior. Esta parte del año es ideal para descubrir sus playas soleadas, sus mariscos y platos de mar y el ambiente relajado de este sitio.

Kaunas, Lituania.

En tercer lugar se ubica una pequeña ciudad europea: Kaunas. Esta ubicación es perfecta para los amantes de la cultura que busquen conocer un destino fuera de lo común. Allí destaca el arte callejero, la arquitectura modernista y una escena creativa discreta y atractiva. Este destino está un 31% más barato que lo que fue en 2024.

¿Cuáles son los otros destinos más baratos para viajar en 2026?

La lista se completa con

Bergen, Noruega.

Madeira, Portugal.

Santiago de Compostela, España.

Tiflis, Georgia.

Ottawa, Canadá.

Murcia, España.

Phnom Penh, Camboya.

Los destinos que son tendencia en 2026

Además de los destinos más económicos, la plataforma presenta los 10 que son tendencia: