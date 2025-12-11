Vidrios tan limpios que parecen invisibles: el truco de limpieza con 2 ingredientes para dejarlos como nuevos.

Existe un truco de limpieza muy sencillo para limpiar los vidrios y dejarlos impecables, con solamente 2 ingredientes que todas las personas tienen en sus casas. Este tip te va a salvar para cuando necesites limpiar los vidrios y no tengas ningún producto industrial.

"¿Querés que tus vidrios estén tan limpios que parezcan invisibles? ¿Querés que tus espejos queden sin marcas ni vetas cada vez que los limpiás? Esta fórmula simple y fácil siempre me salvó", comienza diciendo el influencer Gastón Williams, quien comparte trucos de limpieza en sus redes sociales.

Además de ser muy sencilla de preparar, esta mezcla es una alternativa mucho más económica que los productos que se venden en supermercado para limpiar los vidrios. Aunque se hace con vinagre, no deja nada de olor en la casa y rinde para varias pasadas.

Cómo limpiar los vidrios de la casa y dejarlos como nuevos

Ingredientes

Un atomizador vacío

Un trapo seco y limpio (común, de microfibra o alguna prenda vieja que ya no uses)

Vinagre de alcohol

Agua

Paso a paso

Mezclar en el atomizador un 70% de vinagre de alcohol con un 30% de agua aproximadamente. Pulverizá el vidrio que quieras limpiar y pasá el paño. Aprovechá para limpiar con esta misma mezcla los marcos de las ventanas, en caso de que sean metálicos.

Tips extra: podés hacer lo mismo con los espejos que tengas en tu casa, ya sea el del baño o el de alguna habitación. También podés utilizar esta misma mezcla para limpiar los grifos del baño o cocina de acero inoxidable. Rociá y dejá actuar unos minutos. Repetí el proceso cuantas veces quieras.

Por qué el vinagre es tan útil para limpiar vidrios y espejos

El vinagre, especialmente el vinagre de alcohol, es muy útil para limpiar vidrios porque contiene ácido acético, una sustancia capaz de disolver la grasa, los restos de jabón y las marcas de dedos que suelen quedar sobre las superficies.

Al romper esas partículas que se adhieren al vidrio, permite que el paño arrastre toda la suciedad sin necesidad de frotar tanto. Además, actúa como un desengrasante natural capaz de remover esas manchas o auerolas que vemos cuando el sol pega sobre los vidrios, que en realidad son pequeñas capas de minerales o residuos que quedan pegados.

El ácido del vinagre neutraliza esos depósitos y ayuda a que la superficie quede totalmente transparente. Otra ventaja es que el vinagre se evapora muy rápido y no deja residuos, algo clave para evitar las típicas vetas que aparecen con otros productos.

El vinagre también tiene propiedades antibacterianas y desodorizantes, por lo que no solo limpia sino que deja el vidrio más higiénico y sin olores. Como es un producto económico y seguro, es la mejor alternativa casera para limpiar vidrios y espejos.