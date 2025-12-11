Protagonizada por Griffin Dunne y Rosanna Arquette, el filme aglutina un puntuación positiva casi perfecta.

Estrenada en 1985 y convirtiéndose con el correr de los años en uno de las películas de culto de Martin Scorsese, After Hours está en el catálogo de HBO Max para ganar poderío en la categoría comedia negra. Sin embargo, son las últimas semanas para verla, ya que la sacarán el próximo 31 de diciembre.

Protagonizada por Griffin Dunne y Rosanna Arquette, el filme aglutina un puntuación positiva casi perfecta en la plataforma de cine Filmaffinity: 4 sobre un máximo total de 5 estrellas.

"After Hours era como una película independiente. Era más corta y más barata. Solo quería ver si aún tenía energía para rodar rápido", confesó Scorsese años después sobre la producción que logró cosechar siete premiaciones, entre las que se destacan Mejor Dirección en los Premios de Cine Fantástico de Sitges y Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes en 1986.

¿De qué se trata After Hours?

Con guion de Joseph Minion, After Hours explora la desesperación y la absurda cotidianidad que se desatan cuando un hombre común se ve arrastrado a una serie de situaciones desconcertantes en una noche neoyorquina.

La trama sigue a Paul Hackett, un joven que lleva una vida aburrida y monótona en Manhattan. Una noche, decide salir de su rutina y se aventura a conocer a una mujer llamada Marcy, una artista excéntrica que vive en el barrio de SoHo. Lo que parece ser una noche tranquila y placentera se convierte rápidamente en una sucesión de eventos inesperados y cada vez más absurdos.

Desde una serie de malentendidos hasta encuentros con personajes excéntricos y situaciones fuera de control, el protagonista se ve atrapado en una espiral de caos. A medida que avanza la noche, su vida se convierte en una suerte de pesadilla kafkaiana, donde nada tiene sentido y todo parece estar en su contra.

Uno de los aspectos más interesantes de la película es la ciudad de Nueva York misma. A diferencia de otras películas de Scorsese, que suelen estar centradas en los barrios más bajos y violentos de la ciudad, After Hours presenta una visión de Manhattan más surrealista y laberíntica, un lugar donde los códigos sociales se desintegran durante la noche. Nueva York se convierte en un personaje más de la historia, una metrópolis que no solo es testigo, sino que también influye directamente en los eventos que ocurren.

