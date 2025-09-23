Chau ventanas manchadas: sin vinagre, aprendé a limpiar las ventanas para dejarlas impecables.

Limpiar ventanas sin dejar marcas puede parecer una tarea sencilla, pero la realidad dice otra cosa: acabás pasando el trapo varias veces, y aun así quedan huellas, motas de polvo o rayas que delatan que algo falló. En lugar de recurrir a limpiacristales comerciales o vinagre, hay un aliado mucho más eficaz y económico: el agua oxigenada. Este producto, presente en casi todos los hogares, da brillo al vidrio sin los residuos que a veces dejan otros químicos.

No sólo el producto importa: la herramienta también juega su rol. El artículo recomienda usar un trapo de microfibra, en lugar de trapos comunes, algodón o papel, porque la microfibra no deja pelusas y absorbe mejor, lo que contribuye a que la superficie quede más limpia y uniforme.

Para aplicar el agua oxigenada se sugiere preparar una mezcla en un pulverizador: agua oxigenada con unas gotas de detergente líquido. Luego se rocía sobre los marcos, rieles y cristales. Un truco útil para los rieles: usar un cepillo de dientes viejo para llegar a las zonas de suciedad acumulada. Tras dejarla actuar unos minutos, se enjuaga y se seca, idealmente con otra bayeta seca de microfibra.

La mejor forma de limpiar el vidrio con agua oxigenada

El método de limpieza también cuenta: en vez de movimientos circulares, lo mejor es limpiar en “S”. Esta técnica distribuye el líquido limpiador de manera uniforme y evita que se formen rayas o residuos visibles cuando se seca.

Finalmente, sobre la frecuencia, los expertos citados en el artículo recomiendan limpiar cristales y marcos al menos cada dos meses, aunque eso puede variar según el ambiente: ventilación, acumulación de polvo, presencia de árboles, etcétera.