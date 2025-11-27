Quintela pidió "generosidad" a los bloques peronistas para contener a los gobernadores

En la previa a las definiciones sobre la conformación definitiva de las bancadas en el Congreso, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, le pidió a la conducción de los bloques de senadores y de diputados de Unión por la Patria que tengan la suficiente amplitud y generosidad para integrar a gobernadores que no se sienten parte y analizan crear sus propias bancadas o sumarse a alguna ya existente. En concreto, Quintela se refirió a los casos de los gobernadores peronistas de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, pero también sumó al de Salta Gustavo Sáenz, y al de Misiones, Hugo Passalacqua, de fuerzas provinciales que en su momento se aliaron al peronismo local. "No podemos permitir que se vayan sin ser protagonistas en nuestro bloque", afirmó Quintela.

Quintela compartió días atrás con estos gobernadores y algunos otros -por ejemplo, el santiagueño Gerardo Zamora- la asamblea del Norte Grande donde compartieron sus miradas y sacaron un documento de tono crítico en el que le pidieron una reunión al presidente Javier Milei para plantearle sus reclamos, algunos de ellos de larga data. "Este Gobierno no hizo absolutamente nada a favor de las provincias", sostuvo Quintela en diálogo con El Destape Radio. En esos encuentros, los gobernadores concluyen