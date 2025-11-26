La prohibición de un grupo propalestino está bajo escrutinio judicial en Reino Unido

FOTO DE ARCHIVO: Manifestantes de Acción Palestina se manifiestan en la azotea del Grupo Guardtech en Brandon, Suffolk, Reino Unido

nov (Reuters) -La decisión del Gobierno británico de prohibir el grupo de campaña propalestino Acción Palestina como organización terrorista será impugnada ante los tribunales el miércoles, con abogados que representan a un cofundador argumentando que es un mal uso de las leyes antiterroristas.

Acción Palestina fue proscrita en julio, equiparándose a Estado Islámico o Al Qaeda y convirtiendo en delito ser miembro de la organización, lo que conlleva una pena máxima de 14 años de prisión.

El grupo había atacado cada vez más empresas vinculadas a Israel en Reino Unido con "acciones directas", a menudo bloqueando entradas, rompiendo ventanas o rociando con pintura roja establecimientos.

El Ministerio del Interior británico decidió prohibir al grupo tras una serie de actos cada vez más frecuentes, que culminaron en junio con un asalto a la base aérea de la RAF de Brize Norton, en el que los activistas dañaron dos aviones.

Sin embargo, los detractores de la prohibición argumentan que los actos de protesta que causan daños materiales no constituyen terrorismo y que la medida restringe los derechos de protesta.

LAS ACCIONES DEL GRUPO SE INTENSIFICARON EN MEDIO DE LA GUERRA EN GAZA

Acción Palestina se fundó en 2020 y adquirió notoriedad con protestas contra empresas de defensa israelíes y empresas británicas vinculadas a ellas. Intensificó sus acciones durante la guerra de Gaza.

Seis de sus miembros fueron detenidos bajo sospecha de conspirar para perturbar la Bolsa de Londres en enero de 2024.

Otros seis fueron juzgados la semana pasada por robo con agravantes, daños criminales y desórdenes violentos por un asalto a la empresa de defensa israelí Elbit Systems , y uno de ellos también fue acusado de causar lesiones corporales graves al golpear a un agente de policía con un mazo.

La entonces ministra británica del Interior, Yvette Cooper, tomó medidas para prohibir el grupo poco después del ataque a los aviones militares en junio. Pero la decisión ha sido criticada por grupos como Amnistía Internacional y Liberty, que han intervenido en el caso.

EL CASO PODRÍA PONER FIN A DECENAS DE PROCESAMIENTOS

Desde entonces, más de 2.000 personas han sido detenidas por llevar carteles de apoyo al grupo, y más de 200 han sido acusadas de expresar su apoyo a una organización proscrita con pancartas en las que se leía: "Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina."

Seis personas también han sido acusadas de organizar el apoyo a Acción Palestina y los fiscales alegan que organizaron reuniones para fomentar la "desobediencia civil masiva".

Pero si el recurso de la cofundadora de Acción Palestina, Huda Ammori, prospera en el Tribunal Superior de Londres, los acusados podrán defenderse de la acusación basándose en que la proscripción de Acción Palestina había sido declarada ilegal.

Sus abogados también se han referido a casos de manifestantes propalestinos que han sido interrogados por la policía en manifestaciones sin expresar su apoyo a Acción Palestina, argumentando que la prohibición está teniendo un impacto más amplio del que se pretendía.

El Ministerio del Interior dijo en un comunicado antes de la vista que Acción Palestina había "llevado a cabo una campaña cada vez más intensa en la que no solo se han producido daños penales, incluso a la infraestructura de seguridad nacional británica, sino también intimidación y presunta violencia y lesiones graves a personas".

(Informaciónde Sam Tobin; edición de Peter Graff; edición en español de María Bayarri Cárdenas)