MasterChef Celebrity Argentina 2025: quién se fue hoy miércoles 26 de noviembre.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tuvo ayer, miércoles 26 de noviembre su sexta gala de eliminación, por lo que alguien quedó fuera de competición. Diez participantes prendieron otra vez las hornallas más famosas del país, pero uno de ellos lo hizo por última vez.

En este tipo de galas (que originalmente era los domingos), uno de los concursantes dejó las cocinas: aquel que el jurado (compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui) considere que fue el peor realizado. Tras las salidas de "Roña" Castro, Esteban Mirol, "Peque" Schartzman, Luis Ventura y Walas, ayer se definió el nuevo integrante de la lista de eliminados.

Los concursantes que tuvieron que cocinar este último miércoles de eliminación.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinaron ayer 26 de noviembre

Tras no haber tenido un buen rendimiento con el delantal blanco, así como tampoco con el gris, pusieron nuevamente manos a la obra Álex Pelao; Andy Chango; el Turco Husaín; Emilia Attias; Eugenia Tobal; Evangelina Anderson; Miguel Ángel Rodríguez; Momi Giardina y Valentina Cervantes. A ellos se les sumó Sofi Martínez, la peor en la gala de beneficios.

Pero hubo un pequeño giro: un mini-desafío bastante particular. El mismo constaba de un acertijo para cada uno que, en caso de ser respondido correctamente, les daba la posibilidad de agarrar una llave dentro de un bolillero; meterla en una caja y ver si abría la misma. ¿La afortunada? La exesposa de Martín Demichelis, quien tomó una de ellas y fue la que coincidía con la cerradura, por lo que apagó el horno y subió al balcón.

¿Quién fue el eliminado de ayer?

El mano a mano final por la estadía en las cocinas fue entre Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez, dos participantes muy queridos por el público. Sin embargo, ninguno de los dos fue eliminado. ¿El motivo? La renuncia de Valentina Cervantes, luego de la gran devolución de su platillo, debido a que tiene que retornar a Inglaterra. En lugar de buscarle un reemplazo, decidieron que sea la pareja de Enzo Fernández quien absorba la eliminación de ayer.