Existe un truco de limpieza muy simple para limpiar la heladera con solamente 2 ingredientes. Mantener la higiene de la heladera es fundamental para alejar los malos olores y evitar la contaminación cruzada entre alimentos. Afortunadamente, hay una forma muy fácil de hacerlo.
El truco fue compartido por Gastón Williams, creador de contenido sobre hogar y limpieza. Para la limpieza general solo vas a necesitar agua y bicarbonato de sodio. Si querés llevarla a fondo, podés seguir el resto del paso a paso con más ingredientes.
"La heladera es uno de los electrodomésticos que más usamos en donde colocamos los alimentos que comemos. Mantenerla limpia prolonga su vida útil y prolonga nuestra salud", cuenta el influencer. Y aclara que, idealmente, se debe practicar una vez al mes.
El truco de limpieza para limpiar la heladera con 2 ingredientes
Materiales
Para la heladera:
-
1 pulverizador vacío
-
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
-
2 paños
-
Agua tibia
Para los burletes:
-
Detergente
-
1 cepillo de dientes viejo
Para el mal olor:
-
Un recipiente
-
Carbón vegetal o café
-
Bicarbonato de sodio
Paso a paso
-
Antes que nada, desconectá la heladera.
-
Colocá la mezcla de agua y bicarbonato en un pulverizador vacío. Mezclá muy bien.
-
Sacá todos los alimentos de la heladera y los estantes. Aplicá la mezcla con el pulverizador. Usá un paño para remover la suciedad. Luego, eliminá residuos con el otro paño limpio. Asegurate de limpiar muy bien todos los rincones.
-
Limpiá los estantes y cajones con agua tibia y detergente. Si hay manchas difíciles, agregá bicarbonato.
-
Limpiá los burletes con detergente y agua tibia, ayudándote con un cepillo de dientes viejo. Secá muy bien para evitar que aparezcan hongos.
-
Limpiá el orificio del drenaje para que no se obstruya. Colocá un poquito de agua caliente para barrer cualquier obstrucción.
-
Por último, colocá en la heladera un recipiente con bicarbonato, carbón o café para eliminar y prevenir malos olores.
-
¡Listo! Ya podés recolocar los estantes y cajones y volver a llenar la heladera.