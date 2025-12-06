Solo 2 ingredientes: el truco de limpieza más simple para limpiar la heladera y sacarle el mal olor.

Existe un truco de limpieza muy simple para limpiar la heladera con solamente 2 ingredientes. Mantener la higiene de la heladera es fundamental para alejar los malos olores y evitar la contaminación cruzada entre alimentos. Afortunadamente, hay una forma muy fácil de hacerlo.

El truco fue compartido por Gastón Williams, creador de contenido sobre hogar y limpieza. Para la limpieza general solo vas a necesitar agua y bicarbonato de sodio. Si querés llevarla a fondo, podés seguir el resto del paso a paso con más ingredientes.

"La heladera es uno de los electrodomésticos que más usamos en donde colocamos los alimentos que comemos. Mantenerla limpia prolonga su vida útil y prolonga nuestra salud", cuenta el influencer. Y aclara que, idealmente, se debe practicar una vez al mes.

El truco de limpieza para limpiar la heladera con 2 ingredientes

Materiales

Para la heladera:

1 pulverizador vacío

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

2 paños

Agua tibia

Para los burletes:

Detergente

1 cepillo de dientes viejo

Para el mal olor:

Un recipiente

Carbón vegetal o café

Bicarbonato de sodio

Paso a paso