Poner una bolsita con bicarbonato en el freezer o la heladera: para qué sirve y cómo se usa.

Poner una bolsita con bicarbonato en el freezer o en la heladera es un truco casero muy efectivo que pocas personas conocen. Las redes sociales están llenas de trucos de limpieza económicos y ecológicos que podés practicar con cosas que seguramente tengas en casa, en este caso, con bicarbonato de sodio.

Para qué colocar un bolsita de bicarbonato en el freezer

El bicarbonato es conocido por sus propiedades antiácidas, limpiadoras y neutralizantes. Sirve tanto para blanquear superficies como para quitar la grasa e incluso los malos olores. Este truco en particular es para quitar el mal olor del freezer o heladera.

Es muy común que las heladeras y los freezers se llenen de olor a comida, ya sea por dejar adentro de ella recipientes con comida durante muchos días o porque no se limpia correctamente. Afortunadamente, el bicarbonato es capaz de eliminar todos los malos olores casi al instante.

Cómo colocar bicarbonato de sodio en el freezer o la heladera para quitar el mal olor

Lo primero que se debe hacer es vaciar el freezer o la heladera, chequear si dejaste recipientes con comida vieja, y en ese caso, descartar lo que ya perdió caducidad. Una vez que saques todo, limpiala muy bien. Puede ser con vinagre blanco, con un trapo húmedo o con algún limpiador especial.

Una vez que tu freezer o heladera esté limpia, ya podés guardar todo de nuevo. Colocá un poco de bicarbonato de sodio dentro de una bolsita. Con aproximadamente 4 o 5 cucharadas soperas ya es más que suficiente. Dejá la bolsita en cualquiera de los estantes.

Es importante que no la cierres, sino que permanezca abierta. También podés usar un recipiente pequeño en vez de bolsita. De esta forma, el bicarbonato va a absorber los malos olores.

Por qué el bicarbonato funciona para quitar el mal olor del freezer y la heladera

Los olores en el freezer y la heladera generalmente vienen de partículas de alimentos que flotan en el aire y se depositan en otros productos. El bicarbonato atrae a estas partículas y al unirse a ellas neutraliza el olor.

Si este truco casero no es suficiente, probá lavar el interior de la heladera con una pasta de bicarbonato y agua en las mismas proporciones. Esto ayuda a eliminar los olores más fuertes.