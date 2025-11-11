El truco del corcho en la heladera: para qué sirve y cuáles son sus beneficios.

La heladera es uno de los electrodomésticos que más trabaja ya que está encendida las 24 horas, todos los días del año. Por eso, cualquier pequeño truco que ayude a mejorar su rendimiento o extender su vida útil siempre es bienvenido. Uno de los más curiosos consiste en colocar corchos en su interior.

A simple vista puede parecer un gesto sin sentido, pero tiene una explicación lógica. El corcho, por su material y estructura porosa, tiene propiedades que lo convierten en un gran aliado dentro del refrigerador. Colocar corchos en la heladera ayuda a optimizar la circulación del aire frío.

Al ocupar espacio, hay menos volumen de aire que el motor necesita enfriar, por lo que trabaja menos y consume menos electricidad. Además, los corchos actúan como “moderadores del aire”, distribuyendo el frío de forma más uniforme y evitando que ciertas zonas queden más calientes o frías que otras.

Menos olores y alimentos más frescos

El corcho natural tiene una estructura de poros microscópicos que absorbe tanto la humedad como los olores. Gracias a eso, ayuda a mantener el interior del refrigerador más fresco y neutraliza los aromas fuertes de algunos alimentos. También contribuye a conservar mejor frutas, verduras y otros productos sensibles a los cambios de humedad, evitando que se deterioren tan rápido.

Los corchos en la heladera actúan como “moderadores del aire”.

El procedimiento es muy sencillo:

Colocá varios corchos en las estanterías o cajones donde haya más espacio vacío. Evitá ubicarlos frente a las salidas de aire frío, para no obstruir la ventilación. No es necesario llenarla: con unos pocos corchos bien distribuidos alcanza.

Con el paso del tiempo, los corchos pueden acumular humedad o bacterias, por lo que conviene reemplazarlos cada mes o dos, o cuando se noten saturados.