La astrología ya lo dijo: quién gana en Racing vs. Tigre por cuartos de final

Cómo sale Racing vs. Tigre según la astrología, por los cuartos de final.

La astrología ya pronosticó quién será el ganador del partido entre Racing y Tigre, en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino. El equipo dirigido por Gustavo Costas recibirá al de Diego Dabove en el "Cilindro" de Avellaneda en busca del boleto a las semifinales del certamen, donde esperará el vencedor la serie entre Boca y Argentinos Juniors en La Bombonera.

Desde la cuenta especializada de X (ex Twitter) de Senteiya (@senteiya) pronosticaron que la "Academia" derrotará al "Matador" como local. De esta manera, el anfitrión se tomaría revancha de un adversario que lo superó las dos veces en esta temporada en la Zona A: fue por 1-0 en Victoria y 2-1 sobre la hora en el Estadio Presidente Perón. Sin embargo, la tercera será la vencida para el cuadro albiceleste en estos playoffs.

De acuerdo con el vaticinio de Senteiya, la "Luna en Aries + Quirón le dan protagonismo al local, un equipo con tenencia y presión". Además, pronosticó que "Júpiter en Cáncer Rx lo protegerá" y que "Mercurio en Escorpio puede generar errores en el Matador". Por lo tanto, de manera contundente, concluyeron que "Racing clasificará a semis" del Torneo Clausura 2025, el máximo campeonato de la Primera División en el fútbol argentino.

Racing vs. Tigre: hora, TV en vivo y streaming online para ver el partido

El equipo de Costas recibirá al de Dabove el lunes 1° de diciembre del 2025 desde las 21.30 horas, con el arbitraje de Andrés Merlos. La transmisión en vivo será de los canales ESPN Premium y TNT Sports del Pack Fútbol, en tanto que el streaming irá por Disney+, TNT GO, Telecentro Play, Cablevisión Flow y DGO. A encuentro único, si empatan irán a la prórroga de 30 minutos y, de persistir la igualdad, habrá definición por penales para conocer al rival de Boca o Argentinos en las semifinales una semana más tarde.

Las posibles formaciones de Racing y Tigre