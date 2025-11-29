Formosa reclama al Gobierno de Milei por la falta de envío de vacunas contra el Covid y alerta por el impacto sanitario

Desde el gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, advierten por la escasez de vacunas COVID-19. El jefe de Inmunizaciones, Julio Arroyo, sostuvo que el gobierno de Javier Milei no está enviando dosis a las provincias, lo que dificulta la continuidad de la campaña.

En diálogo con Agenfor, el funcionario Arroyo contextualizó: “Formosa se enmarca en un momento en donde hubo un importante aumento de casos, convirtiéndose esta faltante de vacunas en un dato relevante para el contexto epidemiológico”.

A pesar de esta situación, el especialista llevó tranquilidad a la comunidad al sostener que “la pandemia del COVID-19 ya pasó”, pero marcó que “este tipo de brotes se harán presentes a lo largo del año, en alguna estación más que en otras, siendo este el motivo esencial por el cual las personas necesitan y deben aplicarse al menos una dosis anual”.

La vacuna salva vidas

Arroyo remarcó la importancia de la vacunación al sostener que la inmunización previene la internación por complicaciones y hasta la muerte e insistió que el 100% de las personas que desarrollan una complicación por este virus es por no tener el esquema de vacunas al día.

En este punto, hizo notar que si bien “la vacuna contra el COVID-19 a nivel nacional y mundial es la menos demandada por la población, en la provincia de Formosa la situación es contraria, porque a lo largo del año se está inoculando, y es por pedido de los propios ciudadanos”.

En este sentido, el funcionario explicó: "Hace dos meses, cuando el stock de vacunas comenzó a disminuir y requería reposición, se solicitó a la Nación el envío de nuevas dosis, ya que el Ministerio de Salud nacional es el organismo responsable tanto de las vacunas del calendario como de las de coronavirus".

Según detalló, la respuesta del Gobierno libertario fue que las partidas se encontraban en la Aduana, a la espera del proceso de liberación o nacionalización para poder ingresar formalmente al país y ser distribuidas. En este sentido aclaró que aún cuando Formosa fue la que inició la solicitud, “después la siguieron Chaco, Mendoza, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego y luego otras provincias”.

Para concluir, recalcó que “las vacunas tienen fecha de vencimiento” y alertó que “los tres o cuatro frascos de dosis que tenían las últimas tres provincias, ya vencieron la semana pasada”.

Donaciones de vacunas contra la COVID-19

El ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, anunció la llegada de mil dosis de la vacuna argentina ARVAC donadas y agradeció el aporte realizado por la firma. Señaló que estas vacunas se suman al trabajo que viene realizando el Gobierno de Formosa para cuidar la salud de la población.

Remarcó que esta incorporación se enmarca en una política sanitaria sostenida y señaló que bajo la conducción del gobernador Gildo Insfrán, el Gobierno de Formosa viene construyendo un sistema de salud público fuerte, con hospitales y centros de salud equipados y personal capacitado.