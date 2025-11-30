Por qué Chiquito Romero no puede atajar en Argentinos vs. Boca

El arquero no tendrá minutos en la Bombonera a pesar de haber dos lesionados en su puesto

Uno de los partidos más importantes de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino expone que Boca Juniors recibirá a Argentinos Juniors en el campo de juego de la Bombonera, en la tarde del domingo 30 de noviembre. En la previa, se desprende que el conjunto visitante no hará uso de los servicios de Sergio "Chiquito" Romero y se encuentra envuelto en un enorme problema porque corre a contrarreloj con el fin de encontrar un arquero que pueda desempeñarse durante los 90 minutos.

A horas del duelo, se desprende que Nicolás Diez tiene que resolver un problemas inesperado porque Gonzalo Siri culminó el duelo de Reserva contra Vélez con molestias en la cadera. Esto a lo largo de un partido oficial puede ser un verdadero problema, ya que condicionará cada uno de sus movimientos. Lo particular es que se trata del tercer arquero del plantel, debido a que Diego "Ruso" Rodríguez se está recuperando de una rotura de los ligamentos cruzados.

Agustín Mangiaut de la Reserva del "Bicho" podría debutar ante Boca.

Mientras que la figura de Romero es una que despierta bastante comentarios en Argentinos Juniors, debido a que fue borrado del plantel y le avisaron que se marchará en condición de libre en el final de la vigente temporada. "Son decisiones difíciles, sabemos de la experiencia de Chiquito, pero sentía que tenía que atajar Gonzalo y lo felicito”, expresó Diez. “Está claro que con Chiquito hablé y me dijo que estaba para sumar, del lado que yo quiera. No me sorprendió la respuesta porque lo conozco”, profundizó.

El motivo radica en que el experimentado arquero desde su incorporación al "Tifón" fue protagonista de jugadas que podrían considerarse como "insólitas", además de ser un gran responsable de la derrota en la final de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia. De esta forma, el refuerzo que llegó por medio de una urgencia quedará marginado sin haber tenido la oportunidad de haber presenciado al menos 10 partidos de manera oficial.

Por lo tanto, este panorama invita a pensar que Argentinos no tendrá otra opción que hacer uso de sus dos arqueros de la Reserva para visitar a Boca en la Bombonera. Los rumores hablan de que el titular podría ser Agustín Mangiaut, que todavía no tiene minutos oficiales en la máxima categoría del fútbol argentino. Aunque se va a esperar hasta último momento a Siri y ver cómo responde a cada uno de los ejercicios de exigencia física.

Boca le puede dar una mano a River

De acuerdo a las posiciones que los equipos tuvieron en la tabla anual, se puede apreciar que Boca se encuentra clasificado a la instancia de grupos y que Argentinos Juniors ingresará a la instancia de repechaje de la Copa Libertadores. Al enfrentarse en la Bombonera, uno de los dos tendrá la posibilidad de soñar con dar la vuelta olímpica en el Torneo Clausura y consagrarse como campeón del fútbol argentino.

Lo particular es que si alguno de los dos equipos tiene la chance de conquistar el campeonato, le van a dar una enorme mano a River porque estarán usando el cupo del Torneo Clausura para ingresar de manera directa a la competencia internacional. Entonces uno de los dos clubes va a liberar al que obtuvieron por medio de la tabla anual y sacarán al conjunto de Marcelo Gallardo de la Copa Sudamericana. Un panorama que expone lo malo que fue la temporada 2025.