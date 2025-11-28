Ganó la Intercontinental con Boca contra el Real Madrid y se retiró en el Ascenso

Este viernes 28 de noviembre se cumplen 25 años de la madrugada de nuestro país cuando Boca Juniors venció por 2 a 1 al Real Madrid en Japón consagrándose así con la Copa Intercontinental. En el plantel del "Xeneize" hubo un jugador que iba a ser titular y se perdió este compromiso por una lesión, pero que igualmente festejó con sus compañeros aquel logro histórico que contó con un doblete de Martín Palermo. Años después se supo que el propio Carlos Bianchi, DT del equipo, lloró por y con él en la previa del duelo llevado a cabo en Tokio.

Se trata de Daniel Fagiani, quien fue parte del elenco "Azul y Oro" hasta el 2001 y años más tarde colgó los botines siendo parte de una institución del Ascenso del fútbol argentino. El exlateral izquierdo surgido de Newell's culminó su carrera en Argentino de Rosario, al que luego dirigió y lo hizo viajar a Estados Unidos en 2024 para jugar amistosos contra las inferiores del Inter Miami. Pero antes de ello integró el Boca que dejó su huella en suelo nipón con un triunfo que hoy conmemoran.

Corría el viernes 26 de noviembre y en una práctica previa al partido contra el "Merengue" tuvo una molestia muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda. El defensor se lo comunicó al kinesiólogo del "Xeneize" y la noticia no tardó en llegarle al "Virrey". Si bien probó el sábado para ver cómo estaba físicamente, lo cierto es que no estaba de la mejor manera y todo indicaba que se perdería el partido más importante de la historia del club. La noche anterior al encuentro, Carlos Bianchi se acercó a la habitación que el jugador compartía con Aníbal Matellán para hablar con él acerca de lo que se venía y esa charla lo marcó para toda la vida.

Daniel Faggiani junto a la Copa Intercontinental ganada por Boca ante el Real Madrid en el año 2000

"Se dio cuenta que no estaba al 100% y decidió cambiarme. No me arrepiento de haberle dicho de la molestia. Después me dijo que yo había empezado a jugar la final antes de que comience el partido y creo que esa es una definición extraordinaria", esbozó Fagiani en diálogo con Infobae en 2020 acerca de aquel momento. A su vez, reveló que en dicho diálogo ambos terminaron "mal". "Él tenía la decisión tomada y yo asentí, se emocionó en algunos momentos y creo que fue por mí impotencia de querer y no poder. Fue una charla muy linda que pasó por todos los aspectos: de entrenador a jugador, de padre a hijo y de amigo a amigo. Me dijo que así y todo me iba a hacer sentir campeón", agregó.

Los números de Daniel Fagiani en su paso por Boca

Partidos jugados : 22.

: 22. Goles : no convirtió.

: no convirtió. Asistencias : 1.

: 1. Títulos: Torneo Apertura 2000 y Copa Intercontinental 2000.

Daniel Fagiani después del retiro: técnico en el Ascenso y parte de un campeón argentino

En su palmarés, Fagiani no sólo gritó campeón en la Intercontinental sino que también ganó el Torneo Apertura con Boca y la Copa Mercosur con San Lorenzo, pasó por Gimnasia y Esgrima La Plata, Atlético de Madrid, Valencia, Numancia y Tenerife de España. Su retiro como jugador se dio justamente en Argentino de Rosario y el último vínculo suyo con un equipo de la Primera División fue en Platense, siendo parte del cuerpo técnico de Cristian "Kily" González.

Daniel Faggiani como DT de Argentino de Rosario en el Ascenso del fútbol argentino

En el "Salaito" rosarino estuvo durante varios meses y, aunque no logró ascenderlo directamente, sí lo llevó a la Primera C cuando surgió la reestructuración del fútbol argentino. Durante su proceso disputó también la Copa Santa Fe y hasta viajó con el plantel a Estados Unidos para que sus futbolistas tengan rodaje contra las inferiores del Inter Miami de la MLS cuando Gerardo "Tata" Martino estaba al frente del equipo.