¿Cuánto dinero ganó Boca por clasificar a la Copa Libertadores?

Boca debe esperar para conocer a su rivales dentro de la zona de grupos

Gracias a la victoria conseguida frente a River en la última edición del Superclásico, Boca se quedó con el segundo cupo disponible en la tabla anual que entrega un acceso directo a la instancia de grupos de la Copa Libertadores 2026. Una noticia que corta la racha de dos temporadas sin poder participar del certamen, pero que confirma la recepción de un interesante cheque en dólares por parte de la CONMEBOL.

De momento, el conjunto que está en manos de Claudio Úbeda tiene dos confirmaciones pensando en la temporada 2026. Una es que tendrá minutos en el plano internacional pero para conocer a sus adversarios deberá esperar un tiempo más que prudencial, ya que no están todos los clubes clasificados al certamen. Mientras que lo segundo expone la entrega de un dinero que podría ser utilizado para captar refuerzos o pagar salarios del plantel.

Tras dos temporadas sin disputarla, Boca buscará llegar lo más lejos posible en la Libertadores

Si se considera la tabla de premios de la temporada 2025, la CONMEBOL le entregará a Boca unos 3 millones de dólares por el hecho de haber clasificado a la instancia de grupos. Esta cifra puede llegar a incrementarse porque hay premio por cada victoria conseguida. Un incentivo más que ideal para evitar que los partidos queden sin goles y reducir de gran manera el porcentaje especulativos con el fin de clasificar a la siguiente ronda.

En caso de que el Xeneize haga un recorrido hasta la final podría llegar a coleccionar cheques de 1.25 millones, 1.7 millones, 2.3 millones y 7 millones de la divisa extranjera. Sin dudas, los premios son una gran motivación adicional con el fin de destacarse en el plano internacional. Por otro lado, se marca una enorme diferencia con los ingresos que van a recibir los clubes que formarán parte de la Copa Sudamericana, ya que un buen desempeño solo asegura casi 10 millones en total.

¿Claudio Úbeda será el DT de Boca en la Libertadores?

La continuidad de Claudio Úbeda como entrenador de Boca es una que se encuentra inmersa en un mar de dudas y de muchas especulaciones en lo que resta de la temporada. Su contrato firmado como ayudante de campo de Miguel Ángel Russo expone que tiene chances de quedarse hasta la mitad del 2026, pero puede que haya un retoque cuando el Torneo Clausura llegue a su finalización.

“Mi continuidad no depende absolutamente de mí. Obviamente que estamos supercontentos y conformes donde estamos, nos sentimos privilegiados”, señaló luego del triunfo frente a River. En lo que respecta a los trascendidos, Juan Román Riquelme se tomará hasta el último partido del año para observar el desempeño del equipo y sacar las conclusiones que sean necesarias sobre el trabajo que el "Sifón" fue realizando.