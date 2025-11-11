Qué cláusula le puso Boca al Changuito Zeballos, que la rompió contra River

Boca le colocó una cláusula elevada, pero dentro de poco tendrá que renovarla.

Hay una gran cantidad de episodios en los Superclásicos en los que un buen rendimiento puede provocar la venta de jugador por medio de una cifra récord. Uno de los casos más recordados fue el de Maximiliano López que hacer un gol le permitió ser transferido a Barcelona de España. Es por ello que el tanto de Exequiel Zeballos frente a River Plate en la victoria ante Boca Juniors generó que se revise el dinero que figura en su cláusula de rescisión.

El primer tiempo del canterano del "Xeneize" fue uno de gran nivel porque supo ajustar los tiempos para dejar a los defensores del "Millonario" en posiciones incorrectas y cuando tuvo una oportunidad no dudó al momento de elegir cada uno de sus movimientos. Sin dudas fue un enorme responsable de la victoria en el Superclásico que se disputó en la Bombonera. “Darle esta alegría a la gente para mí es una alegría inmensa, muy contento. Es muy importante la cabeza y la confianza", expresó una vez que el encuentro llegó a su fin.

El delantero está cerca de quedarse con el pase en su poder.

Un jugador que dispone de un enorme potencial y que al tratarse de un partido que observado por varias partes del mundo es necesario pensar en su precio. De acuerdo con lo que se desprende en la renovación de contrato firmada en el 2022, el "Changuito" Zeballos cuenta con una cláusula de salida que fue fijada en 15 millones de dólares. Una cifra que Boca busca cobra en un solo pago y libre de cualquier tipo de retención. Motivo por el cual decidió rechazar varias propuestas en los últimos meses.

Las últimas ofertas que se registraron por el jugador del Xeneize fueron presentadas en el mercado de pases de invierno. Una se trató de un pedido de Vélez por sumarlo en calidad de préstamo, pero fue desestimada y al poco tiempo hubo un ofrecimiento desde Medio Oriente para adquirir su ficha a cambio de 9 millones de dólares. Un profesional que tiene contrato hasta diciembre del 2026 y que dentro de poco se tendrá que sentar a negociar con los directivos la extensión del vínculo.

También es necesario recordar que estuvo en el radar del Salernitana de Italia, Benfica de Portugal y el Sevilla de España. Aunque ninguno de los clubes mencionados hizo un movimiento oficial para establecer negociaciones de carácter formal con Boca para intentar celebrar la venta de Exequiel Zeballos. Esta mejora en su rendimiento puede que en el mercado de verano genere la presencia de algunos sondeos y no se debe descartar de algún intento de negociación.

El Changuito Zeballos, tras el Superclásico: "Vamos a salir campeones"

Tras la victoria frente a River, los medios partidarios fueron a buscar al joven extremo santiagueño para que exponga las sensaciones de haber marcado un gol en un Superclásico y que le deje un mensaje a los hinchas de cara a lo que se vendrá en el calendario. Fue allí cuando hizo una declaración que para muchos tendría que haberse evitado, debido a que son varios los que creen en la cábalas y su sistema de alejar la mala suerte.

"Vamos a salir campeones", expresó en la charla con el Canal de Boca. Una frase que tiene cierto sentido, debido a que el equipo se encuentra clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura pero debe esperar a la última fecha para conocer su adversario, además de saber si definirá o no en condición de local. Por otro lado, una consagración en el certamen puede darle a River la clasificación a la Copa Libertadores.