Ramírez contó por qué no hubo falta sobre Paulo Díaz en gol de Boca

Ramírez brindó los detalle de por qué no fue falta

Una de las jugadas más polémicas de la tarde en la Bombonera fue la que tuvo como protagonistas a Milton Giménez y Paulo Díaz en una acción previa al tanto de Exequiel Zeballos. Una jugada que se revisó bastante, pero que Nicolás Ramírez decidió convalidar y así darle el primer gol a Boca sobre River en el marcador. La decisión cuenta con una explicación que no terminó de ser aprobada por los hinchas.

Al momento de convalidar el tanto, el VAR trazó líneas para encontrar que el delantero del Xeneize esté habilitado y luego hizo foco sobre una acción que se registró cerca de la mitad de la cancha. Después de varios minutos, el referí señaló hacia el círculo central y esta señal fue más que suficiente para que los hinchas que estaban en las tribunas de la Bombonera como en sus hogares entendieran que no había registro de ninguna falta.

Los hinchas sostienen que River fue perjudicado de gran manera

"Es una acción normal de juego, no es foul", expresó Nicolás Ramírez en charla con Radio La Red. "No hay evidencia de movimiento adicional del brazo empujando para intervenir", agregó. Una declaración que para la parcialidad de River no fue del todo bien recibida, porque entiende que sí se registró una infracción sobre el zaguero chileno.

"Con lo único que se sale de esto es con trabajo. Fue un primer tiempo parejo hasta el gol de ellos. El árbitro influyó poco en el resultado del partido", expresó Franco Armani después en la zona mixta. El capitán señaló que el plantel se hace responsable de la derrota y le pidió a los hinchas que hagan oídos sordos a los comentarios que hablan de una "cama" al entrenador.

Dejó a River con dos jugadores menos

Por otro lado, las intervenciones de Nicolás Ramírez intentando brindar justicia dentro del campo de juego le dejó un enorme problema a Marcelo Gallardo de cara al armado del once titular del partido frente a Vélez de la fecha 16. Esto es producto de que decidió amonestar a Martínez Quarta y Marcos Acuña, y ambos quedaron marginados por haber alcanzado la colección de cinco tarjetas amarillas. Por reglamento, se encuentran obligados a descansar una fecha.

Por ende, el cuerpo técnico del "Muñeco" se ve obligado a pensar en una zaga de central que tenga a Lautaro Rivero y Paulo Díaz, que fue uno de los más criticados en las redes sociales por dejar habilitados a los jugadores de Boca. Mientras que en sector izquierdo de la defensa podría verse el regreso de Milton Casco. El experimentado lateral estaría ante la chance de disputar su último partido oficial con la camiseta de River, ya que su contrato vence a fin de año y no hay señales de que vaya a ser renovado.