River volvió a caer y su sueño de estar en la Copa Libertadores 2026 se torna cada vez más lejano. La derrota frente a Boca Juniors en La Bombonera lo dejó al borde del prepicio, sobre todo porque el equipo de Marcelo Gallardo necesita un verdadero milagro para asegurar su lugar en el torneo continental.

River ya no podrá superar a su eterno rival en la tabla anual, y reza para que Deportivo Riestra y Argentinos Juniors no hagan lo propio. El Millonario está tercero en la suma del Apertura y el Clausura, hoy un punto por encima del Malevo y el Bicho.

Este traspié profundiza un año complicado para River y complica la continuidad del ciclo de Gallardo, que ahora debe afrontar una situación difícil en la tabla anual. El equipo quedó tercero con 52 puntos y, si bien estaría accediendo a la instancia de repechaje para la Libertadores, la realidad indica que deberá resolver rápido sus falencias para no quedar fuera. Lo persiguen Riestra y Argentinos, ambos con 51 unidades y un partido menos (juegan hoy ante Independiente y Belgrano, respectivamente).

Qué tiene que hacer River Plate para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Para clasificar directamente, River podría ganar el Torneo Clausura y superar a todos sus rivales, algo que luce poco probable si se tiene en cuenta que acumula nueve derrotas en los últimos 11 partidos por todas las competiciones. Otra vía posible es que Rosario Central o Boca ganen el Clausura, lo que liberaría un cupo por la tabla anual para el equipo de Gallardo, pero eso implica que debe sostener su tercer puesto.

Si River mantiene el tercer lugar pero ni Boca ni Central ganan el torneo, entonces los de Gallardo deberán ir a una instancia de repechaje, con todos los riesgos que eso implica. Lo podrá atestiguar Boca, que quedó eliminado en la primera instancia ante Alianza Lima y por ese motivo se quedó sin torneos internacionales en todo el 2025.

También podría ocurrir que River sea superado por Riestra o Argentinos Juniors y quede en cuarto lugar. En ese caso, dependería de que Boca, Central o el equipo que los supere se coronen en el Clausura para acceder al repechaje de Conmebol.

Si Riestra y Argentinos superan ambos al Millonario, al equipo de Gallardo solo le quedará la chance de clasificar directamente saliendo campeón del Clausura. Caso contrario, deberá jugar la Copa Sudamericana. En este contexto, cada empate o derrota aleja a River de la clasificación directa y reduce sus chances de avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Al Millonario lo espera en la última fecha de la fase regular nada menos que el Vélez de Guillermo Barros Schelotto.