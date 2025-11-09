EN VIVO
Fútbol Argentino

Boca bailó a River con un Zeballos brillante que hizo delirar a la Bombonera

Boca le ganó 2-0 a River en la Bombonera con un Changuito Zeballos brillante. Gol y asistencia para el jugador xeneize. 

09 de noviembre, 2025 | 10.30

Boca Juniors jugó un verdadero partidazo y le ganó a River en La Bombonera con un Exequiel Zeballos brillante. El partido que se jugó este domingo en la Bombonera tuvo al equipo xeneize como el único equipo en cancha y se llevó un tran triunfo.  Boca venció 2-0 y, de esta manera, el equipo de Claudio Úbeda dio el primer paso y le ganó al Millonario con gran nivel del Changuito Zeballos. El primero lo hizo él mientras que, el segundo, lo anotó Miguel Merentiel.  De esta manera clasificó a la Copa Libertadores. 

 

 

 

MÁS INFO

 

 

  • Torneo: Torneo Clausura (jornada 15).
  • Fecha: Domingo 9 de noviembre.
  • Horario: 16:30 horas (hora argentina).
  • Estadio: La Bombonera (Alberto J. Armando).
  • Árbitro principal: Nicolás Ramírez.
  • TV en vivo: ESPN Premium y TNT Sports.
  • Streaming: Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.
Trending
Pepe Mujica
Conmoción en el fútbol uruguayo con el adiós de los clubes al Pepe Mujica: "Sentido pésame"
Las más vistas