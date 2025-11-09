Boca bailó a River con un Zeballos brillante que hizo delirar a la Bombonera

Boca Juniors jugó un verdadero partidazo y le ganó a River en La Bombonera con un Exequiel Zeballos brillante. El partido que se jugó este domingo en la Bombonera tuvo al equipo xeneize como el único equipo en cancha y se llevó un tran triunfo. Boca venció 2-0 y, de esta manera, el equipo de Claudio Úbeda dio el primer paso y le ganó al Millonario con gran nivel del Changuito Zeballos. El primero lo hizo él mientras que, el segundo, lo anotó Miguel Merentiel. De esta manera clasificó a la Copa Libertadores.

Torneo: Torneo Clausura (jornada 15).

Torneo Clausura (jornada 15). Fecha: Domingo 9 de noviembre.

Domingo 9 de noviembre. Horario: 16:30 horas (hora argentina).

16:30 horas (hora argentina). Estadio: La Bombonera (Alberto J. Armando).

La Bombonera (Alberto J. Armando). Árbitro principal: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. TV en vivo: ESPN Premium y TNT Sports.

ESPN Premium y TNT Sports. Streaming: Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.