Qué resultado necesita Boca ante River para entrar a la Libertadores

Ganar el Superclásico no solo servirá para profundizar la crisis de River

El acceso a la Copa Libertadores del 2026 es uno que de a poco está comenzando a escasear, debido a que ya se encuentran ocupados tres cupos y cualquier paso en falso en el final de la temporada puede generar consecuencias irreparables. Es por ello que Boca tendrá un duro examen ante River porque no solo puede profundizar su crisis deportiva, sino que también está en juego su futuro en el plano internacional.

Si se observa la tabla anual, se puede apreciar que el equipo dirigido por Claudio Úbeda se encuentra ubicado en la segunda posición con 56 unidades cuando hay seis en juego. De momento, su acceso a la copa está asegurado y participaría desde la instancia de grupos. No así es el caso de que River es el tercero en la carrera pero ingresaría al certamen en la segunda fase del repechaje de clasificación.

El Xeneize se encuentra a un paso de regresar a la Libertadores tras dos años de ausencia

Lo que Boca debe realizar para ingresar a la Copa Libertadores es ganar el Superclásico sin importar la diferencia en el marcador, debido a que estiraría la distancia a más de cuatro puntos con cualquier de sus competidores más cercanos. Un empate le dejaría chances a Argentinos Juniors y Deportivo Riestra que de imponerse en sus respectivos últimos dos partidos puedan darle pelea al conjunto de La Ribera hasta la última fecha de la fase de grupos del campeonato.

Por otro lado, se desprende que el Xeneize se encuentra casi con un pie dentro de la instancia de octavos de final del Torneo Clausura y en caso de consagrarse campeón también se quedará con el cupo hacia la copa internacional. En este caso, el reglamento señala que va a liberar el boleto correspondiente a la tabla anual y así podría llegar a darle una mano a River de cara a sus aspiraciones en la próxima temporada. Una que será compacta por la presencia del Mundial a mitad de año.

"Es titular": el cambio que Úbeda planea en Boca para ganarle a River

En la previa del Superclásico, se desprende que Claudio Úbeda cuenta con una serie de dudas de cara al partido del próximo domingo en la Bombonera. La más importante de todas pasa por incluir a Ander Herrera en la mitad de la cancha y armar un trinomio con Leandro Paredes y Milton Delgado. Esto podría provocar que el chileno Carlos Palacios quede relegado para el segundo tiempo del clásico frente a River.

“Si fuera por el DT, Ander Herrera es titular en lugar de Palacios. El tema es que hay que analizar si está físicamente para jugar con 60 o 70 minutos. Eso es lo que quieren ver con el correr de las horas. Tiene ganas Úbeda de que Herrera reemplace a Palacios”, señaló Augusto César en ESPN. No obstante, el volante español es duda por la gran cantidad de lesiones que arrastra en la temporada.

Si bien, se encuentra con el permiso médico para sumar minutos de manera oficial, se estima que la idea es llevarlo de a poco y darle tiempo en cancha de forma pausada. Lanzarlo de titular en un Superclásico donde la clasificación a la Copa Libertadores está en juego podría terminar con un resultado negativo desde lo físico.