Todos los partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura: Superclásico y partidos clave por las copas

La penúltima jornada de la fase de grupos del Torneo Clausura se presenta como una de las más trascendentales de la temporada. Entre el viernes 7 y el lunes 10 de noviembre, se disputarán 15 partidos que definirán el acceso a los playoffs y, principalmente, la clasificación a las copas internacionales 2026 a través de la Tabla Anual. Pero, mas especialmente, las luces se las llevará una nueva edición del Superclásico entre Boca y River.

Todo lo que hay que saber de la fecha 15 del Torneo Clausura

El domingo 9 de noviembre a las 16.30, La Bombonera será el epicentro del fútbol argentino cuando Boca Juniors reciba a River Plate en un Superclásico que va mucho más allá de la tradicional rivalidad. El xeneize llega como líder del Grupo A con 23 puntos y se encuentra segundo en la Tabla Anual con 56 unidades, a apenas tres del puntero Rosario Central. En cambio, el Millonario atraviesa su peor momento de la temporada: sexto en el Grupo B con 21 puntos y tercero en la general con 52, viene de sufrir cuatro derrotas consecutivas como local, una racha histórica que tiene en alerta máxima al hincha de Núñez. El técnico Marcelo Gallardo necesita revertir la crisis deportiva que incluyó eliminaciones en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras y en semifinales de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia.

Para el equipo de Claudio Úbeda, la victoria puede significar asegurar el segundo puesto de la Tabla Anual y, en consecuencia, el ingreso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 sin depender del resultado del Clausura. River, en tanto, necesita sumar de a tres para sostener su posición en la Tabla Anual y evitar que Argentinos Juniors (51 puntos) o Deportivo Riestra (51) lo superen en esta recta final.

En el resto de la jornada, la misma comienza este viernes por la noche, cuando San Lorenzo visite al líder invicto Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El Ciclón viene de dos victorias consecutivas y se ubica quinto en la Zona B con 22 puntos, a un triunfo de sellar su clasificación a los playoffs. Además, está sexto en la Tabla Anual con 49 unidades, lo que lo mantiene en zona de Copa Sudamericana 2026. El Canalla, dirigido por Ángel Di María, ya aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026 tras alcanzar el primer puesto de la Tabla Anual con 59 puntos y es el único equipo invicto que le queda al certamen. Para el equipo de Damián Ayude, ganarle al mejor equipo de la temporada sería un golpe de efecto que consolidaría su gran momento.

Racing Club, en tanto, enfrentará el sábado a las 17 a Defensa y Justicia en un Cilindro que estará completamente vacío. La Academia deberá jugar a puertas cerradas por sanción de la APREVIDE debido al uso de pirotecnia en el recibimiento ante Flamengo por la Copa Libertadores. Los dirigidos por Gustavo Costas vienen de empatar 0-0 con Central Córdoba y necesitan imperiosamente la victoria para mantenerse en zona de clasificación a playoffs, algo que hoy está consiguiendo por apenas dos puntos de diferencia. En la Tabla Anual, Racing suma 47 unidades y pelea por entrar en zona de Copa Sudamericana junto a Barracas Central, Tigre y Lanús.

Independiente, por su parte, visitará el lunes a las 19:00 a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza, un estadio donde el Malevo no conoce la derrota desde mayo de 2024. Son 27 partidos invicto como local, con 15 victorias y 12 empates, lo que representa una efectividad del 70,4%. El Rojo de Gustavo Quinteros viene de golear 3-0 a Atlético Tucumán en su mejor actuación desde la llegada del entrenador y sueña con el milagro de clasificar a playoffs, aunque sus chances son muy escasas. En la Tabla Anual, con 44 puntos, está lejos de pelear por un lugar en la Sudamericana.

La definición de la Tabla Anual está al rojo vivo. Platense ya aseguró su boleto a la Copa Libertadores 2026 por haber ganado el Torneo Apertura, mientras que Independiente Rivadavia lo hizo tras consagrarse campeón de la Copa Argentina. Rosario Central, con el primer lugar matemáticamente asegurado (59 puntos), también jugará la Libertadores. Los otros tres cupos para el máximo torneo continental se definen entre Boca (56), River (52), Argentinos Juniors (51) y Deportivo Riestra (51), estos últimos dos con chances si ganan la Copa Argentina o si alguno de los clasificados es campeón del Clausura.

Para la Copa Sudamericana 2026, los equipos que pelean por los seis lugares restantes son San Lorenzo (49), Racing (47), Barracas Central (47), Tigre (46) y Lanús (46). Cada punto suma y cada resultado puede cambiar drásticamente el panorama de clasificación.

En cuanto al descenso, la situación también está candente. Aldosivi y San Martín de San Juan comparten el fondo de la Tabla Anual con 27 puntos, aunque el Tiburón está último por peor diferencia de gol. En la tabla de promedios, ambos equipos también aparecen en zona roja con un coeficiente de 0.900. La particularidad es que si San Martín desciende, no podrá disputar los playoffs pese a estar clasificado, y su lugar sería para el noveno de la Zona B. Godoy Cruz (28 puntos), Newell's (30), Talleres (30), Sarmiento (31), Atlético Tucumán (31) y Gimnasia (32) tampoco pueden relajarse en estas últimas dos fechas.

Horarios de partidos de la Fecha 15

Viernes 7 de noviembre

21:00 - Rosario Central vs San Lorenzo - TNT Sports

Sábado 8 de noviembre

17:00 - Racing vs Defensa y Justicia - ESPN Premium

- Racing vs Defensa y Justicia - 19:15 - Huracán vs Newell's - TNT Sports

- Huracán vs Newell's - 19:15 - Talleres vs Platense - ESPN Premium

- Talleres vs Platense - 21:30 - Unión vs Barracas Central - TNT Sports

- Unión vs Barracas Central - 21:30 - San Martín (SJ) vs Lanús - ESPN Premium

Domingo 9 de noviembre

16:30 - Boca vs River - ESPN Premium / TNT Sports

- Boca vs River - 19:20 - Sarmiento vs Instituto - TNT Sports

- Sarmiento vs Instituto - 19:20 - Banfield vs Aldosivi - ESPN Premium

- Banfield vs Aldosivi - 21:30 - Tigre vs Estudiantes - ESPN Premium

- Tigre vs Estudiantes - 21:30 - Atlético Tucumán vs Godoy Cruz - ESPN Premium

Lunes 10 de noviembre