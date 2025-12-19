Luna Nueva y rastros de estrellas: cómo capturar fotos de este fenómeno el 20 de diciembre

La ausencia de brillo lunar durante la Luna Nueva facilita la observación de estrellas débiles y mejora el contraste del cielo nocturno

La Luna Nueva del sábado 20 de diciembre ofrece un escenario ideal para observar y fotografiar el cielo nocturno. En ausencia de brillo lunar, la astronomía encuentra uno de sus mejores momentos para registrar detalles sutiles del firmamento, como los rastros de estrellas, un fenómeno visual que combina ciencia, tiempo y técnica fotográfica en una sola imagen.

Por qué la luna nueva es clave para la fotografía astronómica

Los días cercanos a la Luna Nueva son especialmente valorados dentro de la astronomía observacional y la astrofotografía. Durante esta fase, el satélite natural no refleja luz hacia la Tierra, lo que reduce al mínimo la iluminación del cielo nocturno y permite captar estrellas más débiles.

En diciembre, si bien el centro galáctico de la Vía Láctea no es visible, todavía es posible fotografiar la parte más delgada del arco de la galaxia. Este detalle resulta atractivo para composiciones nocturnas amplias, en especial cuando se busca resaltar la profundidad del cielo.

Para maximizar las condiciones, se recomienda planificar las tomas durante el día exacto de Luna Nueva y también en los cuatro días anteriores y posteriores, período en el que el brillo lunar sigue siendo bajo.

Cómo elegir una localización ideal para fotografiar la vía láctea

Uno de los factores más importantes para obtener buenas imágenes del cielo nocturno es la ubicación. Una localización adecuada debe contar con cielos oscuros y una ausencia casi total de contaminación lumínica. Las luces artificiales de ciudades y pueblos generan un resplandor que dificulta la captura de estrellas y reduce el contraste.

Las zonas rurales, parques nacionales o áreas alejadas de centros urbanos suelen ofrecer mejores condiciones. En algunos casos, las luces artificiales pueden incorporarse de forma creativa en la composición, pero para registrar la Vía Láctea o los rastros de estrellas, la oscuridad natural es un factor determinante.

Qué son los rastros de estrellas y por qué se producen

Los rastros de estrellas son imágenes obtenidas mediante exposiciones prolongadas que muestran el movimiento aparente de las estrellas en el cielo durante minutos u horas. Este fenómeno no se debe a que las estrellas se desplacen, sino a la rotación de la Tierra sobre su propio eje.

Las zonas alejadas de la contaminación lumínica son clave para fotografiar la Vía Láctea y lograr imágenes más nítidas del firmamento

El planeta completa una rotación respecto de las estrellas en aproximadamente 23 horas y 56 minutos, período conocido en astronomía como día sideral. Como consecuencia, desde la superficie terrestre se observa que las estrellas describen trayectorias circulares y regresan al mismo punto del cielo tras ese intervalo.

Estas trayectorias quedan registradas en forma de franjas concéntricas en las fotografías, generalmente alrededor de los polos celestes.

Técnicas básicas para capturar rastros de estrellas

Para obtener rastros de estrellas, es fundamental contar con una montura estable que evite vibraciones durante la exposición. Las tomas pueden realizarse con una sola exposición muy larga o mediante la combinación de múltiples fotografías consecutivas.

En el hemisferio norte, muchas imágenes se orientan hacia Polaris, la estrella polar. En el hemisferio sur, el encuadre suele dirigirse al polo sur celeste, que no está marcado por una estrella brillante, pero igualmente permite lograr círculos estelares definidos.

Durante la exposición, la cámara permanece fija mientras la Tierra gira. Esto provoca que las estrellas, que se desplazan de este a oeste a lo largo de la noche, queden registradas como líneas continuas en la imagen final.

Una oportunidad única para observar el cielo

La Luna Nuev del 20 de diciembre representa una oportunidad destacada para quienes se interesan por la astronomía y la fotografía nocturna. Con planificación, un entorno oscuro y exposiciones prolongadas, los rastros de estrellas permiten visualizar de forma artística y científica el movimiento constante del planeta bajo el cielo nocturno.