¿Regresan? Los héroes de Madrid que Gallardo usaría en River ante Boca

Gallardo apuesta a la experiencia para jugar en la Bombonera

Después del enorme respaldo que Stefano Di Carlo le entregó a Marcelo Gallardo al renovarle el contrato por una temporada, se conoció que River podría visitar a Boca con la presencia de varios jugadores que fueron claves en la conquista de la Copa Libertadores del 2018 que se definió en Madrid, España. La experiencia sería uno de los principales motivos para soñar en grande y quedarse con los tres puntos.

No se puede caer más de bajo de lo que este equipo viene mostrando fecha tras otra, y la presencia de un Superclásico es una gran oportunidad para retocar el ánimo de un plantel que podría clasificar a la siguiente edición de la máxima competencia internacional y soñar con consagrarse en el certamen local. Aunque lo más importante es dar un paso que permita recuperar la confianza y el escenario de la Bombonera es el ideal.

Montiel y Armani serían titulares ante Boca

Se estima que Marcelo Gallardo va a apelar a un once titular de River con la presencia de jugadores de un importante pasado. Esto permite entender que Franco Armani, Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Enzo Pérez y Juanfer Quintero serían titulares frente a Boca. El resto se compondrá de nombres que van a ser elegidos por el rendimiento que vienen mostrando y las actuaciones que despliegan en cada uno de los entrenamientos.

"En ningún momento le soltaríamos la mano a Marcelo Gallardo", expresó el volante colombiano en la presentación que la Liga Profesional organizó en la tarde del jueves del clásico. Una declaración que buscó despejar cualquier tipo de rumor de que existía una pelea entre el cuerpo técnico y los jugadores. "Este clásico es un momento para dar un golpe en la mesa y revertir la situación. Los hombres se ven en estos partidos", agregó.

Por otro lado, se menciona que Marcelo Gallardo tendría en mente aplicar una línea de cinco defensores que podría pasar a ser de tres cuando el equipo tenga la pelota en su posesión. Aunque no hay una certeza y puede que esta filtración se haya pensado a modo de distracción para ver cuál es la reacción de Boca de cara al partido. Un misterio que no se podrá descifrar al mirar la lista de concentrados, porque la misma será bastante extensa en cuanto a los nombres que participarán.

Se van después del partido con Boca

La presencia de noviembre expone que habrá una nueva fecha FIFA en la que dos jugadores de River avisaron que deben partir hacia el exterior para sumarse a sus respectivas selecciones. Uno de ellos es Matías Galarza que fue convocado por Gustavo Alfaro para disputar partidos con Paraguay a modo de preparación para el Mundial del 2026. Mientras que Kevin Castaño recibió el llamado de Néstor Lorenzo porque lo precisa en el seleccionado colombiano.

No así son los casos de Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Juanfer Quintero que por pedido de River y una serie de gestiones llevadas a cabo en los últimos días se logró que se queden. Los tres nombres son de gran utilidad para el cuerpo técnico al momento de preparar una formación inicial, y no tenerlos frente a Vélez podría significar una serie de bajas que serían bastante complicadas de reemplazar.