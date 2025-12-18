Mediante el proyecto de ley del Presupuesto 2026, la administración de Javier Milei proponía eliminar la actualización automática de las asignaciones familiares como así también de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En el artículo 70 del dictamen de mayoría se planteaba la derogación de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 27.160, que actualmente garantizan su carácter móvil de estas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Esa iniciativa finalmente fue rechazada por 115 votos a favor, 124 en contra y 2 abstenciones. ¿Cómo serán entonces los aumentos para 2026?

La eliminación del sistema de movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las demás asignaciones implicaba que los aumentos dejarían de estar atados a la movilidad previsional y quedarían sujetos a definiciones del Poder Ejecutivo. De este modo, los montos perderían un mecanismo de ajuste automático que los resguarde frente al avance de la inflación.

Así serán los aumentos de AUH y SUAF ANSeS en 2026

Con la eliminación del capítulo XI del Presupuesto 2026, que contenía el artículo 70, las prestaciones como la AUH y las asignaciones familiares seguirán actualizándose por la misma fórmula de movilidad que las jubilaciones. Esto es, de manera mensual a partir del último dato de inflación informado por el INDEC. Esto implica un incremento del 2,5% a partir de enero de 2026, teniendo en cuenta el IPC de noviembre (el último informado por el organismo estadístico).

Los nuevos montos para AUH y asignaciones en enero 2026

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58

AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

Asignación por Embarazo: $118.454,32

Cambios en la AUH: a quiénes alcanzaba

De haberse aprobado, el cambio alcanzaba a un amplio abanico de beneficios, entre ellos las asignaciones por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, ayuda escolar anual, nacimiento, adopción y matrimonio, así como la AUH, la asignación por embarazo para protección social y la vinculada al cuidado integral de la salud. Todas estas prestaciones están contempladas en la Ley 24.714 y son percibidas tanto por trabajadores formales como informales.

Las prestaciones de mayor alcance que se iban a ver afectadas son la AUH, que actualmente llega a 4.113.370 titulares, y la asignación por hijo, que alcanza a 4.107.320 beneficiarios. Representaba un golpe a más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes, dejando a la mayoría de los subsidios destinados a la infancia sin un esquema de actualización automática.

La propuesta se inscribía en un reclamo histórico del Fondo Monetario Internacional, que apunta a desligar el gasto social de los índices de inflación para permitir una eventual reducción real de esas partidas.

La Ley 27.160, que regula el sistema de asignaciones familiares, es la norma que el oficialismo busca modificar. En caso de aprobarse el Presupuesto, quedarían sin efecto disposiciones clave de ese marco legal.

Actualmente, el artículo 1 establece la movilidad de las asignaciones, fija que los montos se ajusten según el índice previsto en la Ley 24.241 y prohíbe expresamente su reducción. El artículo 2 determina un adicional del 30% para los beneficiarios que residen en provincias de la zona austral, mientras que el artículo 3 asigna a la ANSES la responsabilidad de calcular los ajustes.