Despidos en una importante fábrica de cemento.

Los trabajadores de una importante fábrica de cemento realizaron un paro en la planta luego de que la firma realizara despidos, en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Son seis los despidos que llevó adelante Cementos Avellaneda de Olavarría argumentando la "necesidad de reducir personal". Pese a que hubo una audiencia con el Ministerio de Trabajo, la empresa ratificó la decisión.

"Esto no es nuevo. Tiempo atrás hubo bajas en la empresa y algunos se jubilaron y no hubo nuevas incorporaciones", señaló Alejandro “Cala” Santillán, secretario general de AOMA, seccional Olavarría con LU 32.

En ese sentido, sostuvo que se llegó en su momento un acuerdo con la empresa para que "ningún trabajador quede de más y fueran reubicados" pero con el tiempo se incumplió con lo pactado.

"Con el cambio del tamaño de las bolsas con menos kilos y nueva maquinaria, pensamos que iban a necesitar más personal; sin embargo, no hubo incorporaciones. Allí empezamos con discusiones y algunos acuerdos, pero a fin de la semana pasada la empresa pidió una reunión con las autoridades máximas de la misma, donde le plantearon la baja en la producción de despacho y la posibilidad de dar de baja a seis trabajadores", relató.

En esa línea, agregó: "Cuando hay buena fe, se evalúa, se hace un relevamiento; sin embargo, nunca explicaron qué estaban haciendo concretamente. Es algo agarrado de los pelos. No estamos de acuerdo con ese trabajo que hicieron. Es desagradable de parte de la empresa, pero no nos sorprende".

"Hablamos con los compañeros lo que la empresa decidió, y lo comunicamos al ministerio de Trabajo. Allí la empresa mantuvo su postura y decidió no volver atrás con la decisión. Son medidas drásticas, que no contemplan los tiempos de refrigerio ni descanso", sumó el dirigente gremial ante los despidos.

Además, sostuvo que "para desvincular a un compañero no hay un momento", pero recalcó que "llegando al tiempo de las fiestas no es la manera". También recalcó que en caso de no tener respuesta seguirán con "la medida de acción directa".

La respuesta de la empresa

Como contrapartida, ante el paro la empresa emitió un comunicado en el que sostiene que "el secretario de la seccional de AOMA Olavarría miente y somete a los más de 400 trabajadores de la fábrica a los que dice defender, y a toda la comunidad, a una situación extorsiva que pretendió extender en el tiempo".

Asimismo señalaron que "cuando se puso en funcionamiento una nueva línea para poder cumplir con el cambio de bolsas de 50 a 25 kg" el gremio "llevó a cabo una medida de fuerza completamente desmedida, reclamando la incorporación de personal adicional al necesario para el sector" y que "ante esta presión gremial, la fábrica se vio obligada a tomar personal a plazo para un período de prueba con acuerdo del propio sindicato".

"Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, la empresa trabajó en el sector y demostró acabadamente cuál es la dotación necesaria, cumpliendo holgadamente con los tiempos de descanso y licencias a su personal. Como consecuencia de lo anterior y luego de haberlo comunicado al gremio AOMA, la empresa notificó la finalización de los contratos de las últimas seis personas que se incorporaron al sector", cerraron desde la empresa.