Los 3 jugadores que necesita Riquelme en Boca como refuerzos para 2026

Boca Juniors planifica el 2026 con un diagnóstico claro: el plantel necesita un defensor central, un mediocampista organizador y un delantero de área.

Boca Juniors afrontará el 2026 con el objetivo de volver a ser protagonista en todos los frentes y dejar atrás un año irregular. Con la continuidad de Claudio Úbeda pronta a confirmarse, Juan Román Riquelme sabe que el mercado de pases será decisivo. El diagnóstico debe ser determinante: el equipo necesita, al menos, tres refuerzos clave para elevar el nivel competitivo y evitar repetir errores de mercados anteriores.

En Boca hay consenso: no alcanza con sumar cantidad, sino jerarquía puntual. Tras varios mercados con incorporaciones que no terminaron de rendir, la dirigencia apunta a reforzar puestos específicos que hoy muestran falencias claras dentro del funcionamiento colectivo.

Las salidas, que se sabrán en los primeros días del 2026, los rendimientos irregulares y la falta de variantes confiables obligan a pensar en tres posiciones estratégicas para armar un equipo más equilibrado y competitivo de cara a 2026.

Los 3 refuerzos que Boca necesita para el 2026

Un defensor central con presencia para la Copa Libertadores

La defensa es una de las zonas para atender. Si bien Ayrton Costa se adueñó de la zona izquierda después de la continuidad que sostuvo en el segundo semestre, en el costado derecho el plantel carece de jerarquía para afrontar la Copa Libertadores, ya que Lautaro Di Lollo comenzó bien pero no pudo demostrar eficiencia en la parte final del año.

Por el momento, la dirigencia no dio ninguna pista sobre los jugadores que buscan. Pero si se tiene en cuenta al apsado reciente, Kevin Lomónaco, de Independiente, podría ser una de las alternativas del fútbol argentino. Otra posibilidad sería buscar un futbolista que se desempeñe en el exterior, aunque allí la derogación económica dberá ser otra.

La prioridad es clara: un zaguero que se adueñe del fondo y ordene a una defensa que sufrió más de la cuenta.

Un mediocampista organizador para darle juego a Boca

El mediocampo es otro punto sensible. Boca careció durante buena parte del año de un volante organizador que acompañe a Leandro Paredes y se haga cargo de la conducción futbolística de 3/4 hacia delante.

Entre los nombres que gustan aparecen Alan Lezcano, de gran temporada en Argentinos Juniors, y Hernán López Muñóz, también en el "Bicho", aunque su llegada es más compleja porque su pase pertenece a un club de la MLS.

Un delantero de área que garantice goles

El déficit más evidente está arriba. Edinson Cavani atraviesa un tramo final de carrera con intermitencias físicas y Milton Giménez, si bien aporta sacrificio, no tuvo la capacidad goleadora que se le pide a un jugador de equipo grande.

Boca necesita un delantero que viva del gol, que ocupe centrales y resuelva partidos cerrados. En ese contexto, el nombre que podría caber es el de José López de Palmeiras. Sin embargo, tras su gran temporada en Brasil, su arribo tampoco parece sencillo por la alta cotización que tiene.

Además, en las últimas horas en el club asomó la idea de tener Miguel Ángel Borja, quien se fue libre de River Plate. A pesar de que el jugador no negó que jugaría en el "Xeneize", el delantero está en una extensa lista de nombres pero, hasta el momento, no se hicieron gestiones para cerrar su arribo.

Un mercado clave para el proyecto de Boca

El 2026 aparece como un año bisagra. Boca no sólo buscará títulos, sino reconstruir una identidad futbolística clara. Para eso, el mercado de pases será determinante.

Con un defensor central, un mediocampista organizador y un delantero de área, el club podría dar un salto de calidad real. La pelota ahora la tiene la dirigencia, que sabe que el margen de error ya no existe.