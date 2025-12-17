Una avioneta intentó hacer un aterrizaje de emergencia pero se estrelló: 10 muertos

Una avioneta se estrelló a 50 kilómetros de la ciudad de México, mientras intentaba hacer un aterrizaje de emergencia, a partir de un desperfecto técnico durante el vuelo. El accidente ocurrió en San Mateo Atenco, cerca del aeropuerto internacional de Toluca, al oeste de México DF, y tuvo un saldo total de diez muertos.

El incidente fatal fue reportado por los vecinos de la zona, quienes llamaron al número de emergencias después de ver la humareda negra que caía desde el cielo, la cual les llamó la atención. Alrededor de 130 personas fueron evacuadas para evitar más víctimas fatales o heridos, de acuerdo al parte oficial que difundieron las autoridades.

En la avioneta viajaban diez personas, ocho pasajeros y dos tripulantes. Horas después del accidente ya habían aparecido siete cuerpos, pero como no fueron encontrados sobrevivientes, se estima que el final fue el mismo para todos. Personal de salud y bomberos continuaban con las operaciones de búsqueda hasta el cierre de esta nota.

"Giró como cuando se zafa un ventilador", contó Octavio Contreras, un vecino que llegó a ver la caída de la aeronave. "Luego oímos la explosión, hasta se movió la camioneta y luego vimos salir el humo", agregó.

Según las declaraciones oficiales del coordinador de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández, la aeronave partió desde Acapulco, en la costa del Pacífico mexicano, y se dirigía hacia Toluca, a pocos kilómetros del lugar del accidente.

Un aterrizaje de emergencia que no pudo ser

El parte oficial de las autoridades mexicanas declaró que la avioneta tuvo problemas técnicos durante el vuelo y trató de hacer un descenso de emergencia en una cancha de fútbol de la zona, pero no llegó a completar la maniobra y terminó estrellándose contra el techo metálico del galpón de depósito de una empresa de transportes pesados. El impacto generó un incendio de importante magnitud, visible a varios kilómetros de distancia.

La situación empeoró porque la bodega contaba con tanques de combustible y gas, lo que demandó el despliegue de un masivo operativo de seguridad, que incluyó además la evacuación preventiva del área, según contó el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda.

Tras el siniestro, la Fiscalía General de la República confirmó que comenzará una investigación para determinar "la totalidad de las causas del accidente" y establecer responsabilidades. En el mientras tanto, las autoridades mantienen las tareas periciales y de limpieza en el lugar, dado que la zona se mantuvo clausurada durante varias horas.