Cuál es el helicóptero que cayó en Palermo: todo sobre Robinson R44, el mismo en el que murió Piñera

Este jueves un helicóptero Robinson R44 cayó en el ex circuito KDT de Palermo: llevaba a dos pasajeros y a su piloto. El hecho ocurrió en la noche y requirió de la presencia del SAME para atender a los tres heridos que fueron trasladados al Hospital Fernández. Se trata de un avión que utilizan mucho en nuestro país la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Es un vehículo liviano y con costos operativos mucho más bajos que otras aeronaves. Además suelen utilizarlo escuelas de vuelo o pilotos privados tal como fue el caso del ex presidente de Chile, Sebastián Piñera. De hecho, eso fue algo que llamó mucho la atención. El Robinson R44 es la misma aeronave que causó el fatal accidente del político chileno, que perdió la vida en 2024.

Las autoridades argentinas ya se encuentran trabajando para determinar qué pudo haber pasado con la aeronave para que cayera en medio de una cancha de tenis del Parque Manuel Belgrano. Asimismo, realizarán los peritajes pertinentes para saber si había desperfectos en el motor.

Cómo ocurrió el accidente de Sebastián Piñera

Piñera salió de su casa en Chile, el 6 de febrero de 2024, para reunirse en un almuerzo con el empresario José Cox en un helicóptero propio Robinson R44 Raven II.

Con él viajaban su hermana, otro empresario y su hijo. La aeronave la manejaba el mismo ex mandatario y el accidente ocurrió cuando volvían del encuentro a pocos metros de la orilla del Lago Ranco.

El ex presidente de Chile perdió el control del vehículo que golpeó con el agua y cayó en ese lugar. Piñera fue el único de los pasajeros que perdió la vida, ya que las otras tres personas lograron ser rescatadas. El cuerpo del ex Jefe de Estado fue encontrado por los Bomberos y un equipo de Carabineros.