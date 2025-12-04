Existe una playa escondida y paradisíaca en Brasil que pocos conocen y es ideal para conectar con la naturaleza este verano.

Si querés escapar del bullicio de la ciudad y conectar con la naturaleza, Praia dos Naufragados en Brasil es una opción imperdible. Ubicada en el extremo sur de Florianópolis, en Santa Catarina, esta playa poco explorada ofrece un refugio único para relajarte lejos de las grandes multitudes. El acceso a esta joya escondida es parte de la experiencia: un sendero selvático que atraviesa la Mata Atlántica y demanda entre 40 y 50 minutos de caminata.

Aunque la primera subida requiere un poco de esfuerzo, después el recorrido se vuelve más ameno, con pequeños arroyos y una vegetación vibrante que acompaña todo el trayecto. Para llegar desde Argentina, podés tomar un vuelo directo al Aeropuerto Internacional Hercílio Luz (FLN) en Florianópolis y desde allí desplazarte hasta Caieira da Barra do Sul, punto de inicio de la caminata hacia la playa.

Los atractivos de Praia dos Naufragados

Otra alternativa es hacer el clásico viaje en auto hasta las costas de Florianópolis. Praia dos Naufragados no solo cautiva por su belleza natural, sino también por su historia. Su nombre remite a un naufragio de dos embarcaciones portuguesas ocurrido en 1753, un episodio que aún imprime un aire de misterio al lugar. Luego, el faro local y la Isla de Araçatuba conservan vestigios de la antigua fortaleza colonial, recordando la llegada de los buques portugueses.

Este destino combina mar abierto con un oleaje fuerte y terrenos elevados cubiertos por vegetación, manteniéndose prácticamente virgen y sin grandes intervenciones humanas. Allí podés disfrutar de actividades como nadar, tomar sol, hacer senderismo y, cuando el mar está bravo, surfear o practicar bodyboard.

Praia dos Naufragados conserva un entorno virgen para quienes buscan tranquilidad.

Además, la playa cuenta con servicios básicos que respetan su identidad natural, como puestos rústicos donde ofrecen mariscos frescos y jugos naturales, ideales para reponer energías tras la caminata. Praia dos Naufragados es, sin dudas, una invitación a vivir una experiencia diferente en Brasil, donde la naturaleza y la historia se combinan para ofrecer un descanso auténtico y alejado de la rutina habitual.