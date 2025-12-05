El presidente Javier Milei firmará el decreto para llamar al período de sesiones extraordinarias del Congreso desde el 10 hasta el 30 de diciembre. Lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que hizo oficial el anuncio del temario, que incluye el presupuesto 2026 y la reforma laboral, entre otros puntos.

Los temas a tratar serán el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal, el denominado "compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria", la "modernización" laboral, la Reforma del Código Penal y la Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar

El Presupuesto 2026 ya tiene dictamen en Diputados y está listo para tratarse. El cálculo de gastos y recursos de Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, proyecta un alza de precios del 10,1%, cuando en el acumulado del año es de 19,7%; mientras que la divisa estadounidense es prevista en un $1423.

El proyecto con prioridad para su ingreso en la Cámara baja es el de la ley de Inocencia Fiscal, que, como el Gobierno graficó, busca el blanqueo de los "dolares bajo el colchón". Por otra parte, también por Diputados deberá entrar el "compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria"

Por otra parte, en el Senado entrarían la ley reforma laboral, las modificaciones al Código Penal y a la ley de Glaciares. La denominada "normalización", según señala el borrador de un anteproyecto que circuló, apela a un fuerte límite a los monotributistas a litigar por relaciones laborales encubiertas, recorta derechos a los repartidores por aplicaciones, reduce el derecho a huelga, aumenta la jornada laboral, modifica el esquema de vacaciones, crea el fondo de cese laboral y recalcula las indemnizaciones.

La reforma a la ley de Glaciares establece que cada provincia defina cuál es su zona periglaciar. Hay entidades que ven a esta iniciativa como la apertura a la la explotación de minerales como el cobre y las denominadas "tierras raras".

Finalmente, la reforma del Código Penal, capitaneada por Patricia Bullrich, ex ministra de seguridad nacional y actual jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, establece el endurecimiento de penas, menores restricciones a la "legitima defensa" e imprescriptibilidad de delitos graves.