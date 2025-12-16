Coparticipación en La Rioja: pese al aumento del 23,6% interanual, cayó 8% en términos reales

Pese al aumento interanual del 23,6% de los fondos por coparticipación que La Rioja recibió del Gobierno nacional en noviembre, la provincia quedó ocho puntos porcentuales por debajo de la inflación registrada para el mismo lapso.

Ocurre que, en el undécimo mes del año llegaron a La Rioja $101.637 millones en concepto de coparticipación federal de impuestos mientras que en noviembre de 2024 la transferencia fue de de $82.226 millones. Esa diferencia positiva de más de $19.000 millones significa que los recursos federales crecieron en noviembre un 23,6% con relación al mismo mes del año pasado. Pero a su vez, entre noviembre de 2024 y el mismo mes de este año, la inflación acumulada en la región del NOA que integra La Rioja fue del 31,6%. Esto significa que los recursos nacionales que llegaron a la provincia quedaron 8% por debajo del proceso inflacionario, es decir, se produjo una caída de la coparticipación del 8% en términos reales.

La información proviene de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda de la Nación, que considera los fondos depositados por el Estado Federal en la cuenta de la provincia en el Banco de la Nación Argentina, según lo recogido por el portal Economía Riojana.

Los fondos transferidos a los Gobiernos provinciales tienen su origen en tributos tales como el IVA, el Fondo Compensador, el impuesto al combustible y el gravamen a las ganancias. Se excluye para este informe cualquier dinero que llegue por fuera de la coparticipación nacional de impuestos.

Mientras que para medir los incrementos de los valores de los productos y determinar la inflación, el INDEC incluye a la provincia de La Rioja dentro de la región NOA. En la cual también se encuentran Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.

La Rioja lidera el acceso al crédito para mujeres a nivel nacional

La Rioja se consolidó como la provincia con mayor acceso al crédito para mujeres emprendedoras y pymes a nivel nacional, alcanzando que el 97% de los préstamos otorgados contaran con la garantía del Fondo de Garantías Público de La Rioja (FOGAPLaR).

Así lo confirmó su presidenta, Laura Sabattini, durante una jornada federal de trabajo en la sede del CFI, en el marco del cierre del programa de Desarrollo Productivo y Financiero de las Mujeres. En esta ocasión, La Rioja lideró el ranking nacional por la cantidad de créditos obtenidos por mujeres, un logro que, según Sabattini, refleja una política sostenida de acompañamiento y cercanía con el sector productivo.