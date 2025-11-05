La figura de Boca que "se pierde" el clásico con River por lesión

A falta de días para el clásicio, Úbeda debe resolver el armado de la mitad de la cancha de Boca

A días de que se produzca un nuevo episodio en la historia del Superclásico del fútbol argentino, Boca recibió un cachetazo que no estaba en sus planes porque se confirmó que un jugador clave para Claudio Úbeda no podrá sumar minutos frente a River. El cuerpo médico intentó que se encuentre disponible, pero determinaron que exigirlo podría entregar resultados peores y extender aún más el tiempo de recuperación.

Muchas veces, los partidos de gran peso son situaciones en las cuales los jugadores determinan que su proceso de recuperación debe quedar a un lado, se infiltran y cómo pueden saltan al campo de juego porque entienden que se trata de una gran oportunidad. Aunque no siempre da resultados positivos. Son varios los casos en los que este tipo de medidas culminan de forma fatal, ya sea gastando un cambio ante de los 10 minutos o con un futbolista afrontando una lesión más grave de la que padecía. Es por ello que en el Xeneize decidieron ir por el camino de la precaución.

Battaglia tiene para 10 días más de recuperación

"Confirmado, Rodrigo Battaglia se pierde el Superclásico", expresó el periodista Ezequiel Sosa. Esto es producto de que todavía no se encuentra al 100% desde lo físico debido a una lesión en el sóleo. Se estima que le quedan 10 días más de recuperación, que luego contará con un pequeño reacondicionamiento físico para quedar nivelado al andar de sus compañeros y que estaría en condiciones de jugar para el duelo de los octavos de final. Una baja que obligará a buscar un reemplazante.

Esto permite entender que Milton Delgado continuará dentro de la formación titular y que armará una dupla con Leandro Paredes en la mitad de la cancha. No fue casualidad que haya sumado minutos en las victorias frente a Barracas Central y en la visita a Estudiantes en La Plata. Un jugador que dispone de recambio en caso de que sea necesario, debido a que se tiene en consideración a los servicios de Tomás Belmonte.

Cavani casi descartado

Por otro lado, el entrenamiento matutino de Boca expuso que nuevamente Edinson Cavani se movió de manera diferenciada y esto permite entender que podría llegar a quedar descartado para formar parte de la lista de concentrados que será anunciada por Claudio Úbeda en los próximos días.

El experimentado atacante uruguayo busca dejar atrás un problemas muscular, pero desde el cuerpo médico entienden que cualquier paso en falso, que incluya acelerar los tiempos de recuperación, daría como resultado un problema mayor. Hay que recordar que de cara al clásico con River se espera que la dupla de ataque se encuentre conformada por Miguel Merentiel y Milton Giménez, que comenzaron a entenderse de gran manera con el transcurso de los partidos.

Probable once de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Exequiel Zeballos, Milton Giménez y Miguel Merentiel.