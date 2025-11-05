¿Scaloni deja a Leandro Paredes en Boca sin posibilidad de jugar ante River?

Scaloni usará a Paredes en el amistoso de la Argentina ante Angola

La llegada de noviembre señala que la Selección Argentina tendrá que afrontar un partido amistoso frente a Angola en África. En la previa, se desprende que Lionel Scaloni convocó a algunos jugadores de la Liga Profesional con el fin de comenzar a pulir la lista de convocados de cara al Mundial 2026. Uno de los nombres que aparece es el de Leandro Paredes, que enciende las alarmas en Boca Juniors pensando en la nueva edición del Superclásico ante a River Plate en La Bombonera.

Una de las claves de esta remontada del "Xeneize" que le está permitiendo ingresar a la próxima Copa Libertadores es la presencia del exjugador de la Roma de Italia. Sus decisiones generan que el juego fluya, además de que potencia de gran manera a sus compañeros. Su ausencia es una que no pasa para nada desapercibida, además de que sería un tremendo golpe para Claudio Úbeda al momento de armar el once pensando en el clásico.

Paredes podría ser clave en Boca frente a River

De acuerdo a lo que se conoció, Scaloni decidió citar a Paredes y darle la oportunidad de que igualmente pueda usar la camiseta de Boca frente a River. Una vez que el partido llegue a su fin, el jugador tendrá que subirse a un auto y viajar de manera directa hacia Ezeiza para abordar el vuelo que lo llevará a disputar el único partido que la Argentina disputará en el marco de la fecha FIFA de noviembre. Un viaje que seguro hará en compañía de Lautaro Rivero y Marcos Acuña, que también fueron convocados.

El encuentro frente a Angola se encuentra pactado para el viernes 14 de noviembre, y el último partido de Boca en la fase regular del Torneo Clausura del fútbol argentino se va a disputar el domingo 16 ante Tigre. A pesar de que los lapsos de tiempo son cortos, se decidió que "Lea" viaje de regreso a la Argentina apenas finalice el amistoso contra el conjunto africano con el fin de que pueda estar disponible para el "Xeneize".

Hay que recordar que la AFA no suspenderá la organización de las fechas 15 y 16 del campeonato porque la ventana de selecciones de noviembre es una que presenta duelos no oficiales para la Argentina. Es por ello que los clubes deberán negociar con los jugadores y quedar sujetos a su voluntad sobre si aceptan el llamado para representar a sus países o se quedan a disputar lo que puede ser los últimos partidos de la temporada.

Boca puede dejar muy herido a River tras el Superclásico

La victoria de Boca en el Superclásico puede generar que se confirme su regreso a la Copa Libertadores después de dos años sin poder disputarla. Mientras que para River podría ser la señal de una culminación en varios aspectos. Uno de ellos el fin del ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador, debido a que no resiste más golpes en lo que va de la temporada. Una especie de revancha por todas las finales pérdidas desde que comenzó a desempeñarse como DT.

Por otro lado, el triunfo del "Xeneize" ante el “Millonario” lo dejará con medio cuerpo en la Copa Sudamericana. Su presencia dentro del máximo certamen organizado por la CONMEBOL dependerá mucho de que tenga suerte, porque Rosario Central podría liberar cupo en caso de ganar el Torneo Clausura. Lo mismo sucede si el campeón es el conjunto dirigido por Úbeda.