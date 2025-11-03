Cuando juegan River vs Boca por el Torneo Clausura 2025

Boca y River protagonizarán una nueva edición del Superclásico el domingo próximo. El encuentro tendrá un condimento especial más allá de la tradicional rivalidad entre ambos clubes. Los dos equipos más grandes del país se juegan puntos fundamentales para su clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual, en un contexto donde llegan con realidades futbolísticas completamente distintas.

¿Cuándo juegan Boca y River?

El partido se disputará en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 el domingo 9 de noviembre. El horario confirmado por la Liga Profesional es a las 16:30, en una jornada que marcará la anteúltima fecha de la fase regular del certamen. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para todo el territorio argentino, mientras que el resto de Sudamérica podrá seguir el encuentro por ESPN y Disney Plus.

La clasificación a la Copa Libertadores 2026 será el gran tema de fondo en este Superclásico. Rosario Central ya aseguró su boleto con 62 puntos en la Tabla Anual y se coronó campeón de esa clasificación. Boca marcha segundo con 56 unidades, mientras que River ocupa el tercer puesto con 52 puntos. Los dos primeros acceden directamente a la fase de grupos del torneo continental, mientras que el tercero debe disputar el repechaje desde la segunda fase.

Boca llega envalentonado tras su victoria agónica ante Estudiantes en La Plata. El Xeneize se impuso 2-1 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel en un partido dramático que incluyó tres penales y una expulsión. La victoria le permitió trepar a la cima de la Zona A del Clausura con 23 puntos, empatado con Unión de Santa Fe pero con mejor diferencia de gol. El equipo de Claudio Úbeda necesita sumar al menos un punto para asegurar su ingreso directo a la Libertadores, aunque una derrota no lo dejaría fuera de manera definitiva.

River atraviesa su peor momento deportivo en años. El Millonario cayó 1-0 ante Gimnasia en el Monumental el domingo pasado, en una derrota que marcó la quinta caída en sus últimos seis partidos del Torneo Clausura. La estadística resulta aún más alarmante: suma cuatro derrotas consecutivas como local, algo que no ocurría desde hace 99 años. Miguel Borja erró un penal en el último minuto que hubiera significado el empate, lo que desató la furia de los hinchas en el estadio.

El panorama en la Tabla Anual para River se complicó notablemente tras la derrota. Los cuatro puntos de diferencia con Boca obligan al equipo de Marcelo Gallardo a ganar el Superclásico para acortar distancias y depender de sí mismo en la última fecha. Una nueva derrota en La Bombonera pondría en serio riesgo su clasificación directa a la Libertadores, ya que Argentinos Juniors y Deportivo Riestra están apenas un punto atrás con 51 unidades. El Millonario también viene de ser eliminado en la Copa Argentina y en la Copa Libertadores, lo que deja al Clausura como único objetivo del año.

La importancia del Superclásico excede lo deportivo en un año para el olvido para ambos equipos. River y Boca necesitan cerrar el 2025 con buenas noticias para encarar el próximo año con renovadas expectativas. Los dos están obligados a conseguir mejores resultados en 2026 y necesitarán refuerzos de jerarquía para volver a pelear por títulos. El partido del domingo 9 de noviembre en La Bombonera definirá gran parte del destino de ambos en la clasificación continental y marcará el rumbo final del torneo local.