Boca vs River: cuándo se juega el Superclásico, a qué hora y en qué estadio será

Este encuentro forma parte de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 y es clave para la clasificación de la Copa Libertadores 2026.

02 de noviembre, 2025 | 20.24

La Bombonera será escenario de un nuevo Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River. Este encuentro forma parte de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 y es clave para la clasificación de la Copa Libertadores 2026.

El partido se jugará el próximo domingo 9 de noviembre, a las 16.30. Boca se ubica tercero en el Grupo A con 20 puntos, apenas uno menos que Central Córdoba y Estudiantes, quienes lideran la zona. De hecho, el Xeneize deberá enfrentar a Estudiantes en la fecha 14, en otro compromiso fundamental para sus aspiraciones. La última victoria del equipo de la Ribera fue un contundente 3-1 ante Barracas Central, con dos goles de Milton Giménez y uno de Miguel Merentiel.

Sumando los puntos del Apertura y Clausura, Boca acumula 53 puntos y ocupa la segunda posición en la Tabla Anual, mientras que River tiene 52 puntos y está tercero. Esta cercanía en la tabla le agrega una tensión extra al clásico, ya que ambos buscan asegurar su lugar en la Libertadores. Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, con 51 puntos, también se mantienen expectantes y quieren dar la sorpresa.

Un dato a tener en cuenta es que Argentinos Juniors cuenta con una “doble chance” para clasificar: si gana la Copa Argentina, se asegurará el pase directo a la fase de grupos del torneo continental. La final de ese certamen la jugará contra Independiente Rivadavia, por lo que la definición está al rojo vivo en varias frentes.

