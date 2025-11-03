Qué dijo Paulo Dybala sobre Boca antes de que su nombre vuelva a sonar en el mercado de pases 2026

Paulo Dybala actualmente está en Roma de Italia.

Paulo Dybala es uno de los jugadores más destacados que dio el fútbol argentino en las últimas décadas. Ganador de la Copa del Mundo en 2022, si bien nunca se terminó de consolidar en la Selección Argentina, tuvo intervenciones claves que pasaron a la historia, con aquel cierre sobre Kylian Mbappé para evitar la victoria de Francia, su penal bien ejecutado en la final del mundial y el gol a Italia en la Finalíssima que ganó la albiceleste.

En cuanto a su surgimiento, recordado es su paso por Instituto de Córdoba, el club que lo vio nacer. Y sus destacadas actuaciones en la B Nacional, que le permitieron ser vendido a la liga italiana. Allí realizó destacadas actuaciones. Primero en el Palermo, luego en la Juventus y finalmente en la Roma, instituciones donde se destacó y ganó un nombre. Pero a sus 31 años, su nombre, como pasó en tiempos anteriores, fue vinculado al de Boca, cuadro del que es hincha de pequeño junto a la "Gloria".

Qué dijo Paulo Dybala sobre Boca y la presión de Paredes

Dybala habló sobre su vínculo con Boca y la presión que le ejerce su ex compañero en Roma y la Selección Argentina Leandro Paredes, para que se ponga la camiseta azul y oro. "Paredes me presiona todos los días para jugar en Boca. A mí me encantaría jugar en Argentina. Sé que los hinchas de Instituto quieren que esté. Lo pienso en jugar en mi país", destacó "La Joya", en conversación con "Los Edul".

Paulo Dybala con su esposa Oriana Sabatini.

En cuanto a su relación con Boca, Dybala expresó que su papá era de Boca y lo llevaba a ver al conjunto "Xeneize". "Mi viejo era fanático de Boca. Tuvo tres hijos. Los dos más grandes le salieron de River e Independiente. Yo era el más chico y me llevaba a ver a Boca. A los 10 años me fui a Instituto", completó el futbolista cordobés al respecto. Una historia que los hinchas del equipo de La Ribera cierre con él poniéndose la vestimenta del equipo.

Oriana Sabatini habló sobre la posibilidad de Paulo Dybala en Boca

Consultada sobre el tema en una entrevista, la modelo y esposa de Dybala, Oriana Sabatini, fue tajante: “No depende de mí, chicos. Lo tienen que llamar y él tiene que querer. Hace falta un poquito más que solo lo llame Eial (Moldavsky, uno de los conductores). ¡No se conocen!, no va a venir porque él se lo diga". Lo cierto es que Dybala no le cerró las puertas a un posible desembarco en La Boca, aunque aclaró que hoy tiene contrato con la Roma.