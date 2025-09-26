La altura de Paulo Dybala: cuánto mide el futbolista

Paulo Dybala en la Selección Argentina.

A Paulo Dybala lo apodan "La Joya". Un apodo que se ganó desde muy temprano a base de talento y habilidad. Es que el hombre nacido en la ciudad de Laguna Larga, Córdoba, deslumbró desde juvenil con sus gambetas y gran pegada en su Instituto natal, donde dio sus primeros pasos en la B Nacional. Y en un torneo histórico, que tuvo la presencia de River Plate, y otros enormes equipos como Rosario Central, él se destacó como una de las grandes figuras.

Una carrera que encontró puntos de muy alto nivel, como lo fueron sus temporadas en la Juventus de Italia. Y un desarrollo en la Selección Argentina que deja la sensación de que pudo haber sido más destacado en cuanto a participación, pero que no le impidió ser parte de la mayor parte del proceso de Lionel Scaloni, donde tuvo una decisiva actuación en la final del Mundial 2022 frente a Francia, donde rechazó una pelota decisiva para los galos y pateó un penal en la tanda de definición.

Cuánto mide Paulo Dybala

Paulo Dybala mide 1,77 metros.

Qué títulos ganó Paulo Dybala

Paulo Dybala en la Roma.

Títulos con la Selección Argentina:

Copa Mundial de la FIFA 2022

CONMEBOL/UEFA Finalissima 2022

Títulos con la Juventus:

5 Serie A (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20)

4 Copa Italia (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21)

3 Supercopa de Italia (2015/16, 2018/19, 2020/21)

Títulos con el US Palermo:

1 Serie B (2013/14)

En qué clubes jugó Paulo Dybala

Instituto (2011/2012)

Palermo de Italia (2012/2014)

Juventus (2015/2021)

Roma (2022/presente)

Paulo Dybala en el mundial 2022 con la Selección Argentina

Dybala disputó los últimos minutos del partido de las semifinales ante Croacia y en la final contra Francia que jugaría 5 minutos del tiempo extra, más el añadido que serían 5 minutos más. En esta final fue clave, cortando una jugada de Kylian Mbappé. En la tanda de penales, Paulo pateó el segundo penal y convirtió el 2 a 1 parcial. Argentina ganaría la tanda 4-2, coronando a la albiceleste campeona del mundo después de 36 años.

En mayo de 2024, Dybala perdió sorpresivamente la convocatoria que venía teniendo cuando Lionel Scaloni no lo seleccionó en la lista de los 29 jugadores que viajarían a los últimos amistosos antes de la Copa América 2024. Después, no volvería a tener llamados a la albiceleste, algo opacado por el surgimiento de nuevos talentos en la posición, como Nico Paz y Franco Mastantuono.