YPF, la principal compañía energética de Argentina, y Toyota, líder en producción y ventas de vehículos 0 km en el país, renovaron por cuatro años la alianza estratégica que las une desde hace siete años. El anuncio se dio en el marco de una visita a Vaca Muerta, donde ambas compañías reforzaron su compromiso de seguir trabajando juntas en eficiencia, innovación y desarrollo sostenible.

Ejecutivos de ambas compañías durante la recorrida por las operaciones no convencionales en Vaca Muerta.

Durante el encuentro, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y su par de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, recorrieron las instalaciones y observaron el punto de origen de los combustibles YPF que la automotriz recomienda a sus clientes. Estos productos cuentan con certificación internacional TOP TIER y se utilizan también en la fabricación de los modelos Hilux, SW4 y Hiace, que Toyota produce en su planta de Zárate y exporta a más de 20 países.

Uno de los focos destacados de la alianza es la implementación del sistema TOYOTA WELL (adaptación del Toyota Production System) en las operaciones de YPF en Vaca Muerta y en su Complejo Industrial de La Plata. Esta metodología, reconocida a nivel mundial por su enfoque en mejora continua, busca optimizar la producción energética del país.

Además, ambas empresas vienen desarrollando iniciativas conjuntas como:

Provisión de energía 100% renovable a la planta de Toyota en Zárate, gracias a los parques eólicos y solares de YPF Luz.

Desarrollo de combustibles y lubricantes de alta calidad para el cuidado del motor.

Participación conjunta en el TC2000 con el equipo Toyota Gazoo Racing YPF Infinia.

Implementación de estaciones Kinto —la plataforma de movilidad de Toyota— en estaciones de servicio YPF.

Programas educativos como el Aula Móvil de Fundación YPF, con foco en la educación técnica en todo el país.

Esta renovación de la alianza consolida una visión compartida de innovación, eficiencia y responsabilidad ambiental entre dos compañías claves para el desarrollo industrial y energético argentino.