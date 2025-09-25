Qué es de la vida de Esteban "Cuchu" Cambiasso: así está hoy el ex futbolista de la Selección Argentina

Esteban "Cuchu" Cambiasso, gritando un gol con la Selección Argentina.

Esteban "Cuchu" Cambiasso fue uno de los mediocampistas más destacados que tuvo Argentina en las últimas décadas. Un futbolista con una gran capacidad en el manejo de pelota, con llegada al área contraria, capacidad goleadora y buena predisposición para la recuperación. Esto lo convirtió en una pieza fundamental del Inter de Milán campeón de la UEFA Champions League en el año 2010, bajo la conducción de José Mourinho y donde compartió equipo con los argentinos Javier "Pupi" Zanetti, Walter Samuel y Diego Milito, entre otros.

De esta manera, dejó su nombre marcado en la escena grande de Europa. También supo brillar en la Selección Argentina, con un buen mundial 2006 y aquel recordado gol frente a Serbia y Montenegro en una histórica goleada por 6 a 0. Y ni hablar de lo que fue su gran comienzo en la liga de Argentina, al vestir las camisetas de Independiente y luego de River Plate, club con el que marcó varios goles. Mientras tanto, sus inicios en las Divisiones Inferiores fueron en Argentinos Juniors, una cantera inagotable de talentos.

Qué fue de la vida del "Cuchu" Cambiasso

Tras su retiro, Cambiasso fue asistente técnico de José Néstor Pekerman en la Selección de Colombia. Integró su cuerpo técnico en el Mundial de Rusia 2018, donde el conjunto cafetero cayó en octavos de final. Tiempos después, se mudó a Italia y empezó a trabajar en la prestigiosa cadena Sky como comentarista deportivo, analizando partidos de la Serie A y de la Champions League.

El Cuchu Cambiasso, como periodista deportivo.

Por otra parte, en sus tiempos libres se dedica a la disciplina del pádel, tal como hacen otros ex futbolistas. De hecho, tiempo atrás, compartió un encuentro con ‘Leito’ Yob, quien se preparaba para la fecha del A1 Pádel que se llevó a cabo en Pontevedra, España. De este modo, se conserva en buen estado físico después de haber finalizado su carrera, todo un desafío para cualquier ex jugador.

Esteban Cuchu Cambiasso con la camiseta del Inter de Milán.

Títulos ganados por Esteban "Cuchu" Cambiasso a lo largo de su carrera

Con el Inter de Milán

1 Champions League (2009/10)

1 Mundial de Clubes (2010)

5 Serie A (Ligas Italianas)

4 Copa Italia

4 Supercopa de Italia

Con el Real Madrid

1 Liga Española

1 Supercopa de Europa

2 Supercopa de España

2 Copa Intercontinental

Con la Selección Argentina Sub-20

2 Campeonato Sudamericano Sub-20 (1997, 1999)

1 Copa Mundial Sub-20 (1997)

Con el Olympiacos

2 Superliga de Grecia

Con River Plate