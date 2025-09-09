En el partido entre la Selección Argentina y Ecuador, Nicolás Otamendi tuvo mucha mala suerte en el encuentro luego de un error de Balerdi que no salió a cruzar a Enner Valencia a tiempo y, luego de un pelotazo, el jugador surgido en Vélez tuvo que cruzar al delantero ecuatoriano. Por eso fue expulsado. Ahora tiene que cumplir una fecha de suspensión que puede complicar a la Selección en el Mundial.

La situación de Argentina tiene que ver con la expulsión del defensor de Argentina. Si bien el encuentro ante Venezuela, la última vez en el Monumental, fue el último encuentro que jugó para la Selección Nacional en suelo argentino, todavía tiene un largo hilo en el carretel y está pensando en ir al Mundial si efectivamente es convocado. El tema es que esta expulsión podría complicar tanto a Otamendi como a Lionel Scaloni.

El defensor, a raíz de esta expulsión, se va a perder el próximo partido oficial que juegue la Selección Argentina. En este punto, la situación parece ser doblemente complicada porque el defensor titular del equipo argentino podría perderse la Finalissima ante España -si es tomada por la FIFA como oficial- o , incluso, el primer partido del Mundial 2026 que se va a jugar en Estados Unidos.

