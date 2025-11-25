Depuración total de River: los 12 jugadores que se van en 2026

River Plate cayó por 3 a 2 contra Racing en el Cilindro y así se despidió no sólo de los octavos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino, sino también de un año 2025 realmente para el olvido: sufrió golpazos en la Supercopa Internacional, el Apertura, el Mundial de Clubes, la Copa Argentina y la Libertadores. Todas esas derrotas confluyeron en una de las peores temporadas de la historia de la institución, incluso con Marcelo Gallardo en el banco de los suplentes. A partir de ahora, al cuerpo técnico y la nueva dirigencia les quedará pensar en lo que viene de cara al 2026 y hasta el momento se irían al menos 12 futbolistas.

En el listado hay "héroes de Madrid", jugadores que no rindieron como el DT esperaba a la hora de traerlos y algunos más que arribaron de la mano de Martín Demichelis. Por supuesto, todo es producto de los flojos resultados conseguidos a lo largo de los últimos meses, en los que los del "Muñeco" no ganaron títulos e incluso se complicó la clasificación a la próxima edición del certamen continental. A su vez, se sumó uno más que llegó hace muy poco tiempo a la institución justamente de la mano del actual entrenador.

Chau River: los 12 jugadores que se van en 2026

Enzo Pérez : el vínculo del capitán y referente del "Millonario" termina el próximo 31 de diciembre y con casi 40 años no renovaría. Uno de sus posibles destinos es Deportivo Maipú de su Mendoza natal para terminar su carrera en el club que nació futbolísticamente.

: el vínculo del capitán y referente del "Millonario" termina el próximo y con no renovaría. Uno de sus posibles destinos es Deportivo Maipú de su Mendoza natal para terminar su carrera en el club que nació futbolísticamente. Milton Casco : es otro de los "héroes de Madrid" cuyo contrato finaliza a fin del 2025 . Todo indica que el lateral izquierdo de 37 años no renovaría con el elenco de Núñez para la próxima temporada.

: es otro de los "héroes de Madrid" cuyo contrato finaliza a fin del . Todo indica que el lateral izquierdo de no renovaría con el elenco de Núñez para la próxima temporada. Gonzalo "Pity" Martínez : volvió para una nueva etapa pero las lesiones lo alejaron de las canchas y de la chance de tener continuidad. Le queda poco más de un mes en el club y no seguiría.

: volvió para una nueva etapa pero las lesiones lo alejaron de las canchas y de la chance de tener continuidad. Le queda poco más de un mes en el club y no seguiría. Ignacio "Nacho" Fernández : todo indica que se irá en diciembre al no renovar su vínculo después de una segunda etapa en la que no pudo ser figura como sí lo fue años atrás.

: todo indica que se irá en diciembre al no renovar su vínculo después de una segunda etapa en la que no pudo ser figura como sí lo fue años atrás. Paulo Díaz : el zaguero chileno supo ser titular en River , pero perdió el lugar en la cancha en los últimos meses. Si bien tiene contrato hasta fines del 2027 , es posible que continúe su carrera en Arabia Saudita.

: , pero perdió el lugar en la cancha en los últimos meses. Si bien tiene contrato hasta fines del , es posible que continúe su carrera en Arabia Saudita. Miguel Borja : el delantero colombiano ya no es titular y su contrato también expira el 31 de diciembre del 2025 , por lo que no renovaría para el año que viene.

: el delantero colombiano ya no es titular y su contrato también expira el , por lo que no renovaría para el año que viene. Federico Gattoni: el zaguero con pasado en San Lorenzo jugó muy poco a lo largo del año y nunca logró continuidad. Se verá obligado a volver a Sevilla de España a fin de año ya que está a préstamo y el "Millonario" no intentará renovar el vínculo.

Enzo Pérez es uno de los apuntados a dejar River en 2026

Sebastián Boselli : tiene vínculo con el club de Núñez hasta el 31 de diciembre de 2026 , pero no logró nunca afianzarse. Ya estuvo a préstamo en Estudiantes de La Plata y si llega una oferta puede ser vendido, antes que quede libre.

: tiene vínculo con el club de , pero no logró nunca afianzarse. Ya estuvo a préstamo en y si llega una oferta puede ser vendido, antes que quede libre. Matías Galarza Fonda : desde La Página Millonaria , medio partidario de River , aseguraron hace algunas semanas que no sería extraño que se le busque una salida en el mercado de pases, sea mediante un préstamo o una venta.

: desde , medio partidario de , aseguraron hace algunas semanas que no sería extraño que se le busque una salida en el mercado de pases, sea mediante un préstamo o una venta. Fabricio Bustos : el lateral derecho no tuvo buenos rendimientos desde su arribo al club, sumado a que no tiene tantos minutos en el primer equipo. A raíz de eso, desde el cuerpo técnico no verían con malos ojos su salida en 2026 .

: el lateral derecho no tuvo buenos rendimientos desde su arribo al club, sumado a que no tiene tantos minutos en el primer equipo. A raíz de eso, . Facundo Colidio : si bien renovó después del Mundial de Clubes , todo indica que el cuerpo técnico no pondría trabas en el camino si algún club del exterior lo pretende en el mercado de pases.

: si bien renovó después del , todo indica que el cuerpo técnico no pondría trabas en el camino si algún club del exterior lo pretende en el mercado de pases. Jeremías Ledesma: su posible salida no sería por decisión del "Muñeco" sino suya, debido a que suma muy pocos minutos y no tiene continuidad. Sin embargo, dependerá de que llegue una oferta por él en el mercado de pases.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Los de Núñez hoy clasificarían a la Copa Sudamericana del 2026, pero si Boca, Argentinos Juniors o Lanús se consagran campeones liberarán un cupo que le serviría al "Millonario" para ir a una instancia de repechaje, tras quedar cuarto en la tabla anual. En caso de que esto no suceda, disputarán el certamen de segundo orden a nivel continental desde la fase de grupos.