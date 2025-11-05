A días del superclásico, River extendió el contrato de Marcelo Gallardo por un año

En una conferencia de prensa junto al presidente de River, Stefano Di Carlo, el entrenador Millonario, Marcelo Gallardo, ratificó que seguirá al mando del conjunto de Núñez y que firmó hasta 2026 su contrato. A pocos días de que se juegue el Superclásico entre Boca y el equipo de Núñez, finalmente ese proyecto fue sostenido por un año más. "Acordamos extender el vínculo de Gallardo hasta el 31 de diciembre de 2026".

El presidente de River, Stefano Di Carlo, anunció la renovación de Marcelo Gallardo como entrenador del primer equipo hasta diciembre de 2026, en medio de un complejo presente y a pocos días del Superclásico ante Boca en condición de visitante.

En las instalaciones del estadio Monumental de Núñez, quién ganó las elecciones el sábado y asumió el lunes aseguró que vienen a “cumplir con la palabra que dieron en campaña”. Además, afirmó que el entrenador “es la cara deportiva de River” y que “los proyectos y procesos hay que apoyarlos y sustentarlos en los malos momentos”.

