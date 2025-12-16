10 lugares ideales para viajar en motorhome en Argentina: los lugares para visitar

Lagos, ríos, sierras y humedales conforman el atractivo principal de esta ruta, con paradas que privilegian entornos naturales cuidados y propuestas al aire libre para descansar o explorar.

El turismo en motorhome en Argentina atraviesa un momento de expansión sostenida. La búsqueda de viajes flexibles, el contacto directo con la naturaleza y la posibilidad de recorrer distintos destinos sin depender de alojamientos tradicionales impulsan esta modalidad. En ese contexto, Córdoba marca un hito con la primera Ruta del motorhome, pensada especialmente para casas rodantes.

Almafuerte y el entorno del lago Piedras Moras

Almafuerte se consolida como una de las paradas más atractivas del circuito gracias al lago Piedras Moras, un espejo de agua destacado por su preservación ambiental. El área ofrece sectores de playa, espacios recreativos y servicios que acompañan la estadía. Las actividades náuticas y las caminatas con vistas serranas convierten al destino en una opción equilibrada entre descanso y movimiento.

Amboy y su impronta histórica

La comuna de Amboy invita a una pausa vinculada a la historia y la identidad local. Su plaza principal funciona como centro de reunión y punto de partida para recorridos urbanos tranquilos. El entorno serrano suma senderos y paisajes ideales para caminatas, mientras que la gastronomía regional completa una experiencia de perfil cultural.

Salsacate, naturaleza en estado puro

En el noroeste cordobés, Salsacate propone un escenario dominado por cerros, ríos y formaciones volcánicas. El camping municipal se integra al paisaje y permite disfrutar de balnearios naturales, miradores y senderos. Es un destino elegido por quienes priorizan tranquilidad y entornos poco intervenidos.

Miramar de Ansenuza y la Laguna Mar Chiquita

Miramar de Ansenuza se destaca por su cercanía con la laguna Mar Chiquita, uno de los humedales más importantes del país. El lugar es reconocido por la observación de aves, los deportes acuáticos y los paseos en lancha. Los atardeceres sobre el agua suman un atractivo visual que distingue al destino dentro de la ruta.

Villa tulumba y sus paisajes serranos

Villa Tulumba combina patrimonio histórico y espacios naturales. Más allá de su casco urbano, el balneario municipal ofrece zonas verdes junto al río Suncho, ideales para el descanso. La laguna del Molle aparece como un punto clave para actividades al aire libre y momentos de calma en el viaje en motorhome.

Serrezuela y las Termas de El Quicho

Serrezuela, en el departamento Cruz del Eje, encuentra en su entorno natural su mayor fortaleza. Las termas de El Quicho concentran gran parte del interés turístico, sumando bienestar y relax. La cocina local, con sabores tradicionales, acompaña una experiencia ligada a los tiempos lentos.

Achiras y su paisaje serrano

Achiras se caracteriza por un paisaje amable de cerros bajos, ríos y cascadas. Las vistas panorámicas y los senderos naturales invitan a recorridos sin exigencias. La oferta gastronómica, basada en carnes regionales, refuerza el perfil típico de esta localidad del sur cordobés.

La Ruta del motorhome propone redescubrir el territorio desde otra perspectiva, con libertad de movimiento, conexión con el entorno y un viaje que prioriza el proceso tanto como el destino.

Los Reartes y el legado colonial

Los Reartes es una de las poblaciones más antiguas del Valle de Calamuchita. Su casco histórico conserva construcciones coloniales y una fuerte identidad criolla. El destino suma actividades recreativas en contacto con el río y propuestas culturales que enriquecen la experiencia del turismo rodante.

Río cuarto, ciudad y naturaleza

Río Cuarto ofrece una combinación de espacios urbanos y áreas verdes. El camping municipal Villa del Sol funciona como base para recorrer parques, lagos y centros culturales. La infraestructura disponible lo convierte en una parada estratégica dentro del recorrido en motorhome en Argentina.

La Granja y el camping la toma

En un entorno serrano cercano al cerro Uritorco, el camping La Toma se integra al paisaje de ríos y arboledas. El río La Granja forma piletas naturales y sectores recreativos que invitan al descanso. Un destino que resume el espíritu de esta modalidad: libertad, naturaleza y conexión con el entorno.