El terrible cruce en vivo entre Pergolini y Esteban Lamothe: "Lindo no sos".

La participación del actor Esteban Lamothe en Otro Día Perdido dejó un momento de incomodidad con el conductor del ciclo televisivo, Mario Pergolini. Qué se dijeron en El Trece.

Todo comenzó cuando Lamothe, entre risas, notó cierta frialdad en la audiencia del estudio: "Che, qué poco gustaban de mí en la tribuna". Pergolini, rápido de reflejos, le dijo que eso era bueno porque le "sacaba presión" a la hora de cumplir expectativas. Sin embargo, cuando el actor puso sobre la mesa el eterno debate sobre su imagen —"Si soy lindo, si soy feo, una cosa que se discute mucho"—, el periodista fue letal y directo: "Lindo no sos".

El protagonista de El Marginal intentó defender su rol de galán atípico, argumentando que él representa "la esperanza de que los hombres comunes pueden ser lindos". Pero el conductor no se la dejó pasar y redobló la apuesta con una frase lapidaria: "Lo tomo. Pero también es cierto que la mujer en el hombre normal no aceptan que sean feos como vos".

Más chicanas entre Pergolini y Lamothe

Lejos de achicarse ante el "ninguneo" del anfitrión, Lamothe contratacó con ironía sobre los rasgos de Pergolini: "No soy lindo como vos, que sos baby face, ojos claros".

Para cerrar el round y dejar la última palabra, el actor apeló a un golpe bajo pero divertido, involucrando a la familia del conductor para defender su atractivo. "Para mí tu señora no dice lo mismo", remató Lamothe, desatando las carcajadas en el estudio tras el divertido cruce de chicanas.