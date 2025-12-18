La Justicia autorizó salidas de Cristina Kirchner a la terraza de San José 1111

La Justicia federal dispuso que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pueda acceder diariamente a la terraza del inmueble de San José 1111, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple su condena bajo arresto domiciliario. La resolución fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N.º 2, que consideró este espacio “equiparable al patio para los presos comunes”.

El fallo establece que la exmandataria podrá permanecer en la terraza dos horas por día, en un horario que será determinado por las autoridades judiciales y bajo estricta supervisión. El acceso se encuentra condicionado al sistema de monitoreo electrónico que controla sus movimientos y a la presencia de funcionarios judiciales encargados de verificar el cumplimiento de la pena.

Según la resolución, el tribunal entendió que el uso de la terraza se ajusta a los estándares internacionales sobre personas privadas de la libertad, en particular a las condiciones de recreación previstas en los tratados y normativas que regulan el trato a quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciarios. En este sentido, se señaló que el acceso a un espacio abierto constituye un derecho reconocido en los regímenes de detención y debe ser garantizado también en los casos de prisión domiciliaria.

La medida de la Justicia a favor de Cristina Kirchner

La medida se suma al régimen de arresto domiciliario que rige desde junio de 2025, cuando el Tribunal Oral Federal 2 dispuso que Cristina Kirchner cumpliera la condena de seis años de prisión en la causa Vialidad en su domicilio, bajo vigilancia electrónica. La autorización para utilizar la terraza fue otorgada tras el segundo informe trimestral de control sobre las condiciones de su detención, en el que se evaluaron aspectos vinculados al cumplimiento de las pautas fijadas en la sentencia.

El inmueble de San José 1111, ubicado en el centro porteño, se encuentra adaptado para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y cuenta con dispositivos de seguridad y monitoreo. La terraza, ahora habilitada para su uso, fue considerada por el tribunal como un espacio que garantiza condiciones mínimas de recreación y movilidad, similares a las que se otorgan en los patios de las unidades penitenciarias.

