Protestas y disturbios de agricultores en Bruselas contra el acuerdo Mercosur-UE

La policía de Bélgica disparó gases lacrimógenos y cañones de agua el jueves cuando, en Bruselas, una manifestación de agricultores contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur se volvió violenta, con algunos manifestantes lanzando piedras y papas a la policía y rompiendo ventanas.

La policía intervino cuando la violencia se intensificó y trató de detener a algunos de los manifestantes. En un momento dado, un tractor se empotró contra una fila de policías antidisturbios, aunque al parecer no golpeó a nadie. Algunos agricultores también atacaron a periodistas.

La policía de Bruselas dijo que había autorizado una protesta con un máximo de 50 tractores, pero a primera hora de la tarde del jueves habían llegado a la capital belga unos 1.000, la mayoría con matrícula belga. Se calcula que el número de manifestantes ascendía a 7.000.

Los líderes de la UE tienen previsto debatir el jueves en una cumbre en Bruselas si la UE debe firmar el acuerdo con el bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, los críticos del pacto comercial dicen que las materias primas baratas podrían inundar el mercado en detrimento de los productores europeos.

Francia rechaza la aprobación del acuerdo Mercosur-UE

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instaron el jueves a los líderes de la UE a respaldar el pacto de libre comercio con el Mercosur, pero el primer ministro de Francia, Emmanuel Macron, insistió en que aún no está listo.

El acuerdo comercial con Mercosur, que lleva 25 años gestándose, sería el mayor de la UE en términos de reducción de aranceles. Alemania, España y los países nórdicos afirman que ayudará a las exportaciones afectadas por los aranceles estadounidenses y reducirá la dependencia de China al facilitar el acceso a los minerales.

"Este acuerdo comercial es el primero de otros tantos que deben de venir para que Europa gane peso geoeconómico y peso geopolítico en un momento en el que se está cuestionando por parte de adversarios claros, como es el caso de (el presidente ruso Vladímir) Putin, o incluso también de aliados tradicionales, como es el caso de la Administración estadounidense", dijo Sánchez.

"Si la Unión Europea quiere seguir siendo creíble en la política comercial mundial, hay que tomar decisiones ahora", añadió Merz, quien se encuentra en Bruselas para una cumbre centrada en Ucrania.

Los críticos del tratado, sin embargo, temen que materias primas baratas inunden el mercado en detrimento de los productores europeos. Francia es el mayor productor de carne de vacuno de la UE. "Mientras hablamos, no estamos preparados; los números no cuadran para firmar este acuerdo", dijo Macron, añadiendo que Francia había estado trabajando con Polonia, Bélgica, Austria e Irlanda para forzar un aplazamiento.