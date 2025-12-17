Amenazan a una figura de la Selección Argentina para el Mundial 2026: "Lo rompo"

Scaloni, atento a la amenaza contra una de sus figuras.

Tras clasificar primera en las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina se prepara para lo que será la defensa del título en el Mundial 2026, donde será cabeza de serie del Grupo J que comparte con Argelia, Austria y Jordania. De aquí en adelante, Lionel Scaloni dispondrá de algunos amistosos para terminar de definir la lista de convocados, además de la pendiente Finalissima con España.

En este contexto, una de las figuras del conjunto nacional recibió una amenaza ante un posible cruce que podría darse en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo si los resultados acompañan. Y es que en una reciente entrevista con The Overlap, Micky van de Ven reconoció que no se medirá si tiene que enfrentarse al Cuti Romero en el marco del campeonato del mundo, sin importarle el hecho de que ambos defienden la camiseta del Tottenham en la Premier League.

“Tenemos una gran relación, pero yo ya se lo he dicho: si viene con pelota dominada mano a mano contra mí, lo rompo. No me importa si es mi compañero”, lanzó el central neerlandés con respecto a un posible encuentro con la “Albiceleste”. Van de Ven se unió a los “Spurs” en agosto del 2023, un año después del arribo del “Cuti”, y ambos conforman la dupla central del equipo dirigido por Thomas Frank en la competencia europea.

No obstante, a pesar de la amistad en el equipo londinense, lo cierto es que ha quedado una pica entre Argentina y Países Bajos desde la disputa de los cuartos de final en Qatar 2022 en la recordada “Batalla de Lusail”. Ahora bien, también es verdad que las dos potencias no se enfrentarán en la fase de grupos, aunque el duelo podría volver a darse en la instancia de cuartos de final en caso de que ambos ganen su grupo y avancen en la fase eliminatoria, dependiendo de cómo se acomoden los ganadores de cada llave.

La dupla del Tottenham podría reencontrarse en el Mundial 2026.

Fecha confirmada para la Finalissima de la Selección Argentina vs. España

Este lunes se dio a conocer que la FIFA habría determinado una fecha para la Finalissima, el encuentro entre los campeones de América y Europa, cuya última edición la ganó Argentina con un contundente 3-0 sobre Italia a mediados del 2022 en Wembley. De acuerdo con Gastón Edul, la entidad contempla el 27 de marzo como fecha tentativa para el partido de la “Albiceleste” con España, que se llevaría a cabo en Qatar, posiblemente en el Lusail que albergó la última final de la Copa del Mundo.